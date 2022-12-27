Мосты Курганской области из-за ошибок чиновников останутся без охраны

Подрядчик был готов следить за мостами в регионе за 253 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Представители УФАС аннулировали закупку, связанную, с содержанием и охраной мостов Курганской области. Сотрудники ведомства нашли ошибки в конкурсной документации, разработанной сотрудниками правительства. Об аннулировании закупки URA.RU сообщила руководитель Управления Федеральной антимонопольной службы по Курганской области Татьяна Соболевская.

«Закупка была аннулирована. Комиссия антимонопольного органа установила, что в один лот были объединены работы функционально и технологически не связанные между собой. Например, это очистка тротуаров и уборка дорожного покрытия вместе с работами по транспортной безопасности мостовых сооружений», — рассказала Соболевская.

Она отметила, что извещение о конкурсе должны убрать с портала госзакупок. После этого заказчик сможет определить сроки для проведения нового конкурса. Власти выбрали подрядную организацию в конце года. Сотрудники ООО «Скала» готовы были с 1 января 2023 года до конца 2024 года следить за мостами за 253 млн рублей, при том, что начальная цена контракта была 346 млн. Представители компании «Мостдорстрой» из Челябинской области нашли ошибки в документации. Из-за этого жалобу, связанную с закупкой рассмотрели в УФАС.

Ранее директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков сообщал, что на Некрасовском мосту в Кургане планируют установить антитеррористическую защиту. По его словам, эта работа «максимально ведется».