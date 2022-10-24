На курганском мосту установят антитеррористическую защиту

25 октября 2022 в 10:57 Размер текста - 17 +

Установкой антитеррористической защиты будет заниматься специальный подрядчик Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане на Некрасовском путепроводе планируют установить антитеррористическую защиту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков в ходе осмотра ремонтируемого объекта. «Мы рассматриваем вопрос об установке антитеррористической защиты. Рассматриваем его параллельно. Этой задачей будет заниматься другой специально лицензированный подрядчик. Эта работа максимально ведется», — сказал Плешков. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта Некрасовского путепровода в Кургане частично остановили движение поездов, чтобы выполнить работы на пролетах. По данным администрации города, реконструкцию моста должны закончить до конца октября. На неделе планируется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, тротуарной части и установка ограждений.

В Кургане на Некрасовском путепроводе планируют установить антитеррористическую защиту. Об этом корреспонденту URA.RU рассказал директор департамента развития городского хозяйства Андрей Плешков в ходе осмотра ремонтируемого объекта. «Мы рассматриваем вопрос об установке антитеррористической защиты. Рассматриваем его параллельно. Этой задачей будет заниматься другой специально лицензированный подрядчик. Эта работа максимально ведется», — сказал Плешков. Ранее URA.RU писало, что из-за ремонта Некрасовского путепровода в Кургане частично остановили движение поездов, чтобы выполнить работы на пролетах. По данным администрации города, реконструкцию моста должны закончить до конца октября. На неделе планируется устройство верхнего слоя асфальтобетонного покрытия, тротуарной части и установка ограждений.