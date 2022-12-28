В Академии военных наук заявили о развязывании Западом войны в Сербии

28 декабря 2022 в 11:01 Размер текста - 17 +

Россия поможет Сербии в конфликте в Косово Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Обострение конфликта Сербии и Косово Коллективный Запад собирается начать войну чужими руками, развязав конфликт между Сербией и Косово, однако Россия любыми способами будет помогать Белграду. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада. То, что президент Сербии сейчас перевел войска в высокую степень боевой готовности, это абсолютно правильный шаг, направленный на то, чтобы показать Западу, что Сербия так просто не сдастся и не оставит своих братьев-сербов в северных районах Косово на волю Приштины», — сказал Александр Бартош. «Сербы выходят на демонстрации с лозунгами: „Россия нам поможет“. Это верно. Россия на стороне Сербии была и останется, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Сербия в окружении натовских стран, не имеет выхода к морю. С этим уже столкнулись, когда мы пытались направить в Приштину в 1999 году наших десантников для оказания поддержки. Ни одна из соседних стран наши самолеты туда не согласилась пропустить, поэтому пришлось вводить батальон десантников из Боснии и Герцеговины. Но сейчас наших десантников там, к сожалению, нет. Но то, что Россия Сербию не оставит и будет искать возможности для ее поддержки, у меня сомнений нет», — добавил академик. Бартош подчеркнул, что даже миротворческие силы не пытаются снизить градус конфликта. «То, что там события могут принять самый драматический характер, это вполне возможно, потому что и с той, и с другой стороны достаточно серьезные намерения. Приштину поддерживают и США, и Германия, и НАТО, и силы KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — прим. URA.RU), которые практически ничего не делают для того, чтобы предотвратить нападение албанских экстремистов на сербов», — уточнил собеседник агентства. Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что президент страны Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность. Также сербская армия стягивает гаубицы к границе с самопровозглашенным Косовом. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Коллективный Запад собирается начать войну чужими руками, развязав конфликт между Сербией и Косово, однако Россия любыми способами будет помогать Белграду. Об этом в беседе с URA.RU заявил член-корреспондент Академии военных наук, военный дипломат, кандидат военных наук Александр Бартош. «Запад приступил к реализации стратегии прокси-войны, войны чужими руками, которая будет вскоре развязана со стороны косовских сил против Сербии. Цель — дестабилизация Сербской республики, цветная революция и переход этой страны во внешний контроль Запада. То, что президент Сербии сейчас перевел войска в высокую степень боевой готовности, это абсолютно правильный шаг, направленный на то, чтобы показать Западу, что Сербия так просто не сдастся и не оставит своих братьев-сербов в северных районах Косово на волю Приштины», — сказал Александр Бартош. «Сербы выходят на демонстрации с лозунгами: „Россия нам поможет“. Это верно. Россия на стороне Сербии была и останется, но практических возможностей оказать помощь сейчас немного. Сербия в окружении натовских стран, не имеет выхода к морю. С этим уже столкнулись, когда мы пытались направить в Приштину в 1999 году наших десантников для оказания поддержки. Ни одна из соседних стран наши самолеты туда не согласилась пропустить, поэтому пришлось вводить батальон десантников из Боснии и Герцеговины. Но сейчас наших десантников там, к сожалению, нет. Но то, что Россия Сербию не оставит и будет искать возможности для ее поддержки, у меня сомнений нет», — добавил академик. Бартош подчеркнул, что даже миротворческие силы не пытаются снизить градус конфликта. «То, что там события могут принять самый драматический характер, это вполне возможно, потому что и с той, и с другой стороны достаточно серьезные намерения. Приштину поддерживают и США, и Германия, и НАТО, и силы KFOR (международные силы под руководством НАТО, отвечающие за обеспечение стабильности в Косово — прим. URA.RU), которые практически ничего не делают для того, чтобы предотвратить нападение албанских экстремистов на сербов», — уточнил собеседник агентства. Ранее сербский министр обороны Милош Вучевич заявил, что президент страны Александр Вучич приказал привести вооруженные силы страны в боевую готовность. Также сербская армия стягивает гаубицы к границе с самопровозглашенным Косовом.