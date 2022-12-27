Силовики предъявили обвинение екатеринбурженке, задержанной за удушение троих детей

Силовики готовятся доставить женщину в суд Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

новость из сюжета В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Жительнице Екатеринбурга, которая призналась в удушении троих своих детей — шестимесячной девочки и двух мальчиков 10 и 15 лет — предъявили обвинение в убийстве. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

«Следственными органами СК России по Свердловской области предъявлено обвинение местной жительнице в совершении преступления, предусмотренного частью второй статьи 105 УК РФ (убийство двух и более лиц, малолетнего, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии)», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Если вину девушки признают, ей грозит до 20 лет колонии. При этом, если ее признают невменяемой, то не станут назначать наказание в колонии, а отправят на лечение к психиатрам. Следователи собирают доказательства вины и проводят необходимые экспертизы. Следователи готовятся просить суд заключить женщину под стражу.

По версии силовиков, екатеринбурженка задушила троих детей поясом, потому что решила, что они одержимы бесами. Ее задержали 26 декабря после сообщения соседей. Накануне они слышали громкие звуки, крики ребенка. Позднее похоронная служба вынесла из квартиры тела трех детей.