На «Уралвагонзаводе» объяснили, почему ввели масочный режим

Масочный режим на «Уралвагонзаводе» ввели, чтобы не сорвать гособоронзаказ

На «Уралвагонзаводе» вводят превентивные меры, которые позволят избежать распространения сезонных вирусов Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Масочный режим на «Уралвагонзаводе» (Нижний Тагил), который выполняет гособоронзаказ, ввели в качестве превентивной меры, чтобы избежать роста количества заболеваний ОРВИ и гриппа. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«С целью недопущения распространения вирусных инфекций на территории Общества на фоне роста случаев заболевания ОРВИ и гриппа среди населения, а также с учетом поставленных перед коллективом „Уралвагонзавода“ серьезных задач по безусловному выполнению гособоронзаказа, в качестве превентивных мер на предприятии введены профилактические мероприятия», — рассказали на УВЗ.

Помимо масочного режима на предприятии ввели другие меры — дезинфекцию помещений, использование антисептиков, контроль здоровья работников. Также среди работников провели добровольную вакцинацию от гриппа и коронавируса. Ранее URA.RU сообщало, что масочный режим начнет действовать на «Уралвагонзаводе» с 29 декабря.