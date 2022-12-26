26 декабря 2022

Из ЯНАО запустят железнодорожное сообщение до Нижнего Новгорода

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Железнодорожный вокзал. Курган, поезд, рельсы, зима, вагон, вокзал, ржд
В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда Фото:

С апреля следующего года между Лабытнанги (ЯНАО) и Нижним Новгородом начнут движения пассажирские поезда. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.

«В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В ОАО РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода», — сказано в сообщении.

Также на сайте регионального правительства указано, что пассажирский состав будет курсировать раз в четыре дня. Сегодня из Лабытнанги можно добраться до Москвы и Воркуты.

Ранее URA.RU сообщало, что РЖД изменила график движения поездов в ЯНАО. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта в Новом Уренгое.

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С апреля следующего года между Лабытнанги (ЯНАО) и Нижним Новгородом начнут движения пассажирские поезда. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства. «В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В ОАО РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что пассажирский состав будет курсировать раз в четыре дня. Сегодня из Лабытнанги можно добраться до Москвы и Воркуты. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД изменила график движения поездов в ЯНАО. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта в Новом Уренгое.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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