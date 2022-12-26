Из ЯНАО запустят железнодорожное сообщение до Нижнего Новгорода

С апреля следующего года между Лабытнанги (ЯНАО) и Нижним Новгородом начнут движения пассажирские поезда. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства.
«В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В ОАО РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода», — сказано в сообщении.
Также на сайте регионального правительства указано, что пассажирский состав будет курсировать раз в четыре дня. Сегодня из Лабытнанги можно добраться до Москвы и Воркуты.
Ранее URA.RU сообщало, что РЖД изменила график движения поездов в ЯНАО. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта в Новом Уренгое.
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