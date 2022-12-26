Из ЯНАО запустят железнодорожное сообщение до Нижнего Новгорода

27 декабря 2022 в 17:54 Размер текста - 17 +

В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU С апреля следующего года между Лабытнанги (ЯНАО) и Нижним Новгородом начнут движения пассажирские поезда. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства. «В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В ОАО РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что пассажирский состав будет курсировать раз в четыре дня. Сегодня из Лабытнанги можно добраться до Москвы и Воркуты. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД изменила график движения поездов в ЯНАО. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта в Новом Уренгое.

С апреля следующего года между Лабытнанги (ЯНАО) и Нижним Новгородом начнут движения пассажирские поезда. Об этом говорится в сообщении на сайте регионального правительства. «В апреле 2023 года между Лабытнанги и Нижним Новгородом начнут курсировать поезда. С предложением обеспечить прямое беспересадочное железнодорожное сообщение до Кирова вышло правительство ЯНАО. В ОАО РЖД идею поддержали и продлили маршрут до Нижнего Новгорода», — сказано в сообщении. Также на сайте регионального правительства указано, что пассажирский состав будет курсировать раз в четыре дня. Сегодня из Лабытнанги можно добраться до Москвы и Воркуты. Ранее URA.RU сообщало, что РЖД изменила график движения поездов в ЯНАО. Это было сделано для удобства пассажиров аэропорта в Новом Уренгое.