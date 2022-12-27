Бывшему сенатору Арашукову дали пожизненный срок

Бывшего сенатора обвинили в организации убийства
Экс-сенатор Рауф Арашукова и его отец получили пожизненное за убийство. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.
«Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненное по делу об убийствах», — уточняет агентство. Рауфа Арашукова обвиняют в организации убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано по заказу его отца.
Ранее журналисты составили рейтинг самых богатых чиновников, которые были арестованы в России. Среди них оказался и бывший сенатор.
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