Бывшему сенатору Арашукову дали пожизненный срок

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Бывшего сенатора обвинили в организации убийства Фото:

Экс-сенатор Рауф Арашукова и его отец получили пожизненное за убийство. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

«Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненное по делу об убийствах», — уточняет агентство. Рауфа Арашукова обвиняют в организации убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано по заказу его отца.

Ранее журналисты составили рейтинг самых богатых чиновников, которые были арестованы в России. Среди них оказался и бывший сенатор.

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Экс-сенатор Рауф Арашукова и его отец получили пожизненное за убийство. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости. «Бывший сенатор Арашуков и его отец получили пожизненное по делу об убийствах», — уточняет агентство. Рауфа Арашукова обвиняют в организации убийства зампреда молодежного движения «Адэге-Хэсэ», которое было организовано по заказу его отца. Ранее журналисты составили рейтинг самых богатых чиновников, которые были арестованы в России. Среди них оказался и бывший сенатор.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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