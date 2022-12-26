Космонавта, который дегустировал ямальские консервы в космосе, приглашают на комбинат в ЯНАО

Космонавта Артемьева, который впервые на МКС продегустировал ямальские консервы, пригласили в ЯНАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU

Космонавта Олега Артемьева, который впервые на Международной космической станции продегустировал ямальские консервы, пригласили в ЯНАО на завод-изготовитель. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ООО «Салехардский комбинат».

«Салехардский комбинат планирует пригласить космонавта Олега Артемьева на завод для знакомства с новой продукцией. А в 2023 годы мы планируем выпустить лимитированную партию консервов с дизайном по мотивам экспедиции МКС», — говорится в сообщении.

Также представитель комбината рассказал, что первые ямальские консервы были отправлены в космос 3 июня 2022 года. По словам пресс-службы, командир МКС Олег Артемьев поздравил ямальцев с Новым годом и прислал селфи с консервами «Салехардского комбината», которые он продегустировал на орбите в космосе.

Редакция URA.RU связалась с представителем Артемьева. Нам пообещали дать комментарий от самого командира МКС в ближайшее время.

Ранее URA.RU сообщало, что рыбные консервы салехардского комбината отправят в космос. Они полетят на корабле «Прогресс МС-20» вместе с другими грузами.