Свердловский губернатор уволил своего полпреда

Глава Западного управленческого округа Свердловской области ушел в отставку

Виталий Вольф больше 10 лет руководил Западным управленческим округом Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев отправил в отставку руководителя Западного управленческого округа Виталия Вольфа. Чиновник, которому в февралю исполнится 70 лет, попросил уволить его по собственному желанию. Об этом URA.RU сообщили сразу несколько источников.

«Губернатор утвердил отставку Вольфа. В начале следующего года Виталий Александрович достигнет предельного возраста нахождения на руководящей должности, поэтому вынужден уйти», — раскрыл собеседник в областной власти. По словам другого источника, знакомого с Вольфом, иных причин, кроме скорого 70-летия, нет: «Он дееспособный, хорошо справляется».

В политкругах не исключают, что опытный чиновник может не уйти на пенсию, а остаться на госслужбе. Например, стать одним из советников Куйвашева — на эту должность возрастной потолок не распространяется. Оперативно связаться с самим Вольфом URA.RU не удалось. Кто возглавит Западный управленческий округ вместо него, пока не известно.

Виталий Вольф возглавил округ в 2011 году, еще при экс-губернаторе Александре Мишарине. До этого он был главой Первоуральска (2000-2008) и много лет отдал работе на Первоуральском новотрубном заводе (устроился еще в 1970 году). На свое 65-летие Вольф был награжден знаком отличия «За заслуги перед Свердловской областью» III степени.