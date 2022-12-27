На Украине призвали к новым санкциям против России

Галущенко призывает мировых лидеров отказаться от ядерного топлива из РоссииФото: официальный сайт президента Украины
Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировых лидеров отказаться от российского ядерного топлива. С таким заявлением он выступил на встрече с руководителями дипломатических миссий G7 и представительства ЕС в Киеве.
«Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него через конкретный период времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заменить российское ядерное топливо», — заявил Галущенко. Он также призвал ввести санкции против российской ядерной промышленности.
Сейчас власти европейских государств расходятся во мнении по поводу поставок ядерного топлива из России. «Росатом» продолжает поставлять ядерное топливо на атомные станции Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, сообщил RT.
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Министр энергетики Украины Герман Галущенко призвал мировых лидеров отказаться от российского ядерного топлива. С таким заявлением он выступил на встрече с руководителями дипломатических миссий G7 и представительства ЕС в Киеве. «Очень важно сегодня дать сигнал о готовности отказаться от него через конкретный период времени. Это возможно. Другие производители могут увеличить объемы своего производства, чтобы заменить российское ядерное топливо», — заявил Галущенко. Он также призвал ввести санкции против российской ядерной промышленности. Сейчас власти европейских государств расходятся во мнении по поводу поставок ядерного топлива из России. «Росатом» продолжает поставлять ядерное топливо на атомные станции Чехии, Словакии, Болгарии и Венгрии, сообщил RT.