Жители ЯНАО делятся снимками северного сияния. Фото

27 декабря 2022 в 22:18 Размер текста - 17 +

Ямальцы восхитились красотой яркого северного сияния Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вечером 27 декабря засняли яркое северное сияние. Фотографиями они поделились в социальных сетях. «Друзья, посмотрите вверх. Там невероятное северное сияние!», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Что-то невероятное творилось в небе. Магическая красота северного сияния впечатлила», — поделились в группе «Медиацентра Салехард». «Прямо сейчас над Аксаркой», — написал в своем telegram-канале глава Приуральского района Иван Сакал. «Если вы сейчас где-то в районе выезда из Салехарда с сторону Надыма, то скорее поднимите голову вверх», — советуют в telegram-канале «Пул 89». Ранее сообщалось, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в соцсетях. URA.RU Владимир Шилов, «Медиацентр Салехар», «ВКонтакте» Тelegram-канал «Мы из Приуралья» Тelegram-канал главы Приуральского района Ивана Сакала Тelegram-канал «Пул 89» Алексей Алексахин, «Лабытнанги сегодня», «ВКонтакте»

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вечером 27 декабря засняли яркое северное сияние. Фотографиями они поделились в социальных сетях. «Друзья, посмотрите вверх. Там невероятное северное сияние!», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Что-то невероятное творилось в небе. Магическая красота северного сияния впечатлила», — поделились в группе «Медиацентра Салехард». «Прямо сейчас над Аксаркой», — написал в своем telegram-канале глава Приуральского района Иван Сакал. «Если вы сейчас где-то в районе выезда из Салехарда с сторону Надыма, то скорее поднимите голову вверх», — советуют в telegram-канале «Пул 89». Ранее сообщалось, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в соцсетях.