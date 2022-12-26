26 декабря 2022

Жители ЯНАО делятся снимками северного сияния. Фото

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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Ямальцы восхитились красотой яркого северного сияния Фото:

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вечером 27 декабря засняли яркое северное сияние. Фотографиями они поделились в социальных сетях.

«Друзья, посмотрите вверх. Там невероятное северное сияние!», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Что-то невероятное творилось в небе. Магическая красота северного сияния впечатлила», — поделились в группе «Медиацентра Салехард». «Прямо сейчас над Аксаркой», — написал в своем telegram-канале глава Приуральского района Иван Сакал. «Если вы сейчас где-то в районе выезда из Салехарда с сторону Надыма, то скорее поднимите голову вверх», — советуют в telegram-канале «Пул 89».

Ранее сообщалось, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в соцсетях.

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Жители Ямало-Ненецкого автономного округа вечером 27 декабря засняли яркое северное сияние. Фотографиями они поделились в социальных сетях. «Друзья, посмотрите вверх. Там невероятное северное сияние!», — пишут в telegram-канале «Мы из Приуралья». «Что-то невероятное творилось в небе. Магическая красота северного сияния впечатлила», — поделились в группе «Медиацентра Салехард». «Прямо сейчас над Аксаркой», — написал в своем telegram-канале глава Приуральского района Иван Сакал. «Если вы сейчас где-то в районе выезда из Салехарда с сторону Надыма, то скорее поднимите голову вверх», — советуют в telegram-канале «Пул 89». Ранее сообщалось, что глава Ямальского района Андрей Кугаевский сфотографировал яркое северное сияние. Фото природного явления он разместил в соцсетях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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