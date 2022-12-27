Волонтеры в ЯНАО ищут женщину, которая ушла с работы и пропала. Фото

28 декабря 2022 в 00:45 Размер текста - 17 +

Женщина пропала 24 декабря Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Надыме (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую Светлану Забегайло. Женщина вышла с работы и пропала, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека, Светлана Забегайло, 33 года. 24 декабря вышла с работы, с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Приметы женщины: рост 163 сантиметра, плотное телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, такого же цвета спортивный костюм и шапку, синие войлочные ботинки. У женщины есть шрам на подбородке. Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-200-71-78 или на номер 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени и Новом Уренгое волонтеры разыскивают пропавшего Александра Чеботарева. Он пропал 30 октября. Поисково-спасательный отряд «Ямал», «ВКонтакте»

В Надыме (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшую Светлану Забегайло. Женщина вышла с работы и пропала, сообщается в группе поисково-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека, Светлана Забегайло, 33 года. 24 декабря вышла с работы, с тех пор ее местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Приметы женщины: рост 163 сантиметра, плотное телосложение, черные волосы, серо-зеленые глаза. Она была одета в черный пуховик, такого же цвета спортивный костюм и шапку, синие войлочные ботинки. У женщины есть шрам на подбородке. Всех, кто владеет информацией о местонахождении женщины, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-200-71-78 или на номер 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что в Тюмени и Новом Уренгое волонтеры разыскивают пропавшего Александра Чеботарева. Он пропал 30 октября.