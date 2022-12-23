В Тюмени и ЯНАО волонтеры ищут пропавшего мужчину. Фото

24 декабря 2022 в 00:48 Размер текста - 17 +

Мужчина пропал 30 октября Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени и Новом Уренгое (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшего Александра Чеботарева. Информация опубликована в группе поискового-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Александр Чеботарев, 43 года, Тюмень, Тюменская область — Новый Уренгой, ЯНАО. С 30 октября 2022 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глава. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-200-71-78 или по номеру 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один. Она забрала мальчика домой, мама девочки вызвала полицию. Поисково-спасательный отряд «Ямал»

В Тюмени и Новом Уренгое (ЯНАО) волонтеры ищут пропавшего Александра Чеботарева. Информация опубликована в группе поискового-спасательного отряда «Ямал» в соцсети «ВКонтакте». «Помогите найти человека! Александр Чеботарев, 43 года, Тюмень, Тюменская область — Новый Уренгой, ЯНАО. С 30 октября 2022 года его местонахождение неизвестно», — сообщается в группе. Приметы мужчины: рост 176 сантиметров, худощавое телосложение, черные волосы, зеленые глава. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, волонтеры просят позвонить по телефону горячей линии отряда 8-800-200-71-78 или по номеру 112. В пресс-службу УМВД по ЯНАО направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации новости не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что в Новом Уренгое десятилетняя Арина Натальчук не оставила в опасности ребенка, который вечером находился на улице один. Она забрала мальчика домой, мама девочки вызвала полицию.