27 декабря 2022

В ХМАО охранная фирма массово жалуется в УФАС на закупки

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер посетил Миасский городской округ. Миасс, турникет, детская безопасность, охрана в школе
Охранная фирма подает жалобы в случае несоответствия документов требованиям Фото:

Частная охранная организация «Илир» в декабре текущего года подала более десятка жалоб на тендеры, размещенные организациями ХМАО. Информация опубликована на портале госзакупок.

«Лицо, подавшее жалобу — ООО «Частная охранная организация «Илир». Орган контроля — Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре», — сообщается на портале.

В декабре ведомством рассматривается 15 жалоб, которые подал «Илир». Среди них — оказание охранных услуг Сургутскому кожно-венерологическому диспансеру, Лангепасскому центру соцобслуживания населения, Советскому дому престарелых, Сургутскому педуниверситету и другим. Также за текущий месяц 13 жалоб на закупки организаций в округе признаны УФАС обоснованными.

Директор ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков рассказал в беседе с URA.RU, что юристы компании проверяют документацию каждого заказчика. «Они ищут в документации требования, которые направлены на ограничение конкуренции. Обычно это касается заказчиков, которые пытаются „заточить“ документацию под конкретного поставщика», — рассказал руководитель охранной фирмы.

Он добавил, что часть предприятий после приведения доводов исправляют документы. «Тогда мы жалобы отзываем в добровольном порядке, они до рассмотрения не доходят. Цель нашей организации — [сделать] одинаково равные условия для всех потенциальных участников закупок», — отметил Мальчиков. По данным портала, в 2022 году компания «Илир» подала 319 жалоб на закупки в разных регионах.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза с ЧОО «Илир» стоимостью 56 миллионов рублей. Компания начала судебные тяжбы с университетом.

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Частная охранная организация «Илир» в декабре текущего года подала более десятка жалоб на тендеры, размещенные организациями ХМАО. Информация опубликована на портале госзакупок. «Лицо, подавшее жалобу — ООО «Частная охранная организация «Илир». Орган контроля — Управление Федеральной антимонопольной службы по ХМАО-Югре», — сообщается на портале. В декабре ведомством рассматривается 15 жалоб, которые подал «Илир». Среди них — оказание охранных услуг Сургутскому кожно-венерологическому диспансеру, Лангепасскому центру соцобслуживания населения, Советскому дому престарелых, Сургутскому педуниверситету и другим. Также за текущий месяц 13 жалоб на закупки организаций в округе признаны УФАС обоснованными. Директор ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков рассказал в беседе с URA.RU, что юристы компании проверяют документацию каждого заказчика. «Они ищут в документации требования, которые направлены на ограничение конкуренции. Обычно это касается заказчиков, которые пытаются „заточить“ документацию под конкретного поставщика», — рассказал руководитель охранной фирмы. Он добавил, что часть предприятий после приведения доводов исправляют документы. «Тогда мы жалобы отзываем в добровольном порядке, они до рассмотрения не доходят. Цель нашей организации — [сделать] одинаково равные условия для всех потенциальных участников закупок», — отметил Мальчиков. По данным портала, в 2022 году компания «Илир» подала 319 жалоб на закупки в разных регионах. Ранее URA.RU рассказывало, что в Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза с ЧОО «Илир» стоимостью 56 миллионов рублей. Компания начала судебные тяжбы с университетом.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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