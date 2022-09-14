Бывшая охрана СурГУ судится с вузом из-за контракта на 56 миллионов

В ХМАО охранная фирма судится с СурГу из-за контракта на 56 миллионов

Охрана пытается отсудить у вуза десятки миллионов рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Сургуте (ХМАО) руководство частной охранной организации «Илир», с которой Сургутский государственный университет разорвал контракт на охрану вуза стоимостью 56 миллионов рублей, начала судебные тяжбы с университетом. Об этом URA.RU сообщил директор ЧОО «Илир» Евгений Мальчиков.

«Университет [СурГу] расторг с нами [ЧОО „ИЛИР“] контракт на охрану вуза в одностороннем порядке. Основанием послужили якобы выявленные нарушения при охране объекта. Позже, основываясь на этих фактах, вуз пытался внести нашу компанию в реестр недобросовестных поставщиков услуг. Но при разбирательстве комиссия Федеральной антимонопольной службы не нашла подтверждения этим нарушениям и отказала вузу. Представители СурГу не смогли предоставить доказательства. А раз нет доказательств, то и оснований для расторжения контракта на охрану вуза у руководства СурГу не было. Мы пытаемся доказать в арбитражном суде, что односторонний отказ от сотрудничества являлся незаконным», — заявил Мальчиков.

Также бывшая охрана вуза намерена предъявить СурГу материальный иск из-за упущенной выгоды и потери денежных средств, потраченных на выполнение контракта. Затраты оценивается Мальчиковым в несколько десятков миллионов рублей. Кроме этого, руководитель охранного предприятия намерен жаловаться на ректора университета в следственный комитет. «Будет заявление в следственный комитет о возбуждении уголовного дела по факту воспрепятствования законной предпринимательской деятельности в отношении ректора университета», — добавил Мальчиков.

Журналист URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу СурГу, но на телефонный звонок никто не ответил. В адрес руководства вуза направлен официальный запрос.

Ранее URA.RU сообщало, что охрана СурГу обвинила руководство вуза в коррупции. Директор ЧОО «ИЛИР» Евгений Мальчиков обвинил некоторых сотрудников вуза в получении откатов при заключении контрактов.