27 декабря 2022

Травматолог рассказал, как детская забава приводит детей на операционный стол

Травматолог Кузнецов предупредил об опасности тюбинга для детей
© Служба новостей «URA.RU»
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Оборудование крещенских купелей. Курган, горки, дети, тюбинг, каникулы, зимние каникулы
Тюбинг опасен, потому что неуправляем, считает  Сергей Кузнецов Фото:

Тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Об этом заявил травматолог Сергей Кузнецов.

«Это ведь абсолютно неуправляемое средство. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой все: и руки, и ноги, и голова», — заявил Кузнецов. Его слова приводит агентство Amic.

Тюбинг — это катание на надувных санках по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Такой вид активного отдыха был открыт в 1820 году.

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Тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Об этом заявил травматолог Сергей Кузнецов. «Это ведь абсолютно неуправляемое средство. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой все: и руки, и ноги, и голова», — заявил Кузнецов. Его слова приводит агентство Amic. Тюбинг — это катание на надувных санках по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Такой вид активного отдыха был открыт в 1820 году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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