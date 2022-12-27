Травматолог рассказал, как детская забава приводит детей на операционный стол

Травматолог Кузнецов предупредил об опасности тюбинга для детей

28 декабря 2022 в 07:45 Размер текста - 17 +

Тюбинг опасен, потому что неуправляем, считает Сергей Кузнецов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Об этом заявил травматолог Сергей Кузнецов. «Это ведь абсолютно неуправляемое средство. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой все: и руки, и ноги, и голова», — заявил Кузнецов. Его слова приводит агентство Amic. Тюбинг — это катание на надувных санках по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Такой вид активного отдыха был открыт в 1820 году.

Тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Об этом заявил травматолог Сергей Кузнецов. «Это ведь абсолютно неуправляемое средство. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой все: и руки, и ноги, и голова», — заявил Кузнецов. Его слова приводит агентство Amic. Тюбинг — это катание на надувных санках по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Такой вид активного отдыха был открыт в 1820 году.