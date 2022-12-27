Травматолог рассказал, как детская забава приводит детей на операционный стол

Тюбинг опасен, потому что неуправляем, считает Сергей Кузнецов
Тюбинг является одним из опасных развлечений зимой. Об этом заявил травматолог Сергей Кузнецов.
«Это ведь абсолютно неуправляемое средство. Высота ватрушки небольшая, и если сидит ребенок, под угрозой все: и руки, и ноги, и голова», — заявил Кузнецов. Его слова приводит агентство Amic.
Тюбинг — это катание на надувных санках по снегу или воде. Их также называют ватрушками, плюшками и бубликами. Такой вид активного отдыха был открыт в 1820 году.
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