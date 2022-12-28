Помощник Путина Орешкин предрек экономический рост в РФ в начале нового года

28 декабря 2022 в 10:08 Размер текста - 17 +

Максим Орешкин сообщил о росте денежной массы Фото: Владимир Андреев © URA.RU В начале 2023 года ожидается «позитивный импульс» в российской экономике из-за реализации накопленной денежной массы. Такой прогноз сделал помощник президента РФ Максим Орешкин. «Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%», — заявил Орешкин в интервью РБК. По его словам, с начала 2022 года прирост рублевых остатков на счетах предприятий составляет 8 трлн рублей (34%), и эти деньги не идут в экономику. Накопленный объем на корпоративных счетах перейдет в экономику через рост зарплат, инвестиции и пополнение запасов, считает Орешкин. Российская экономика показала устойчивость перед санкциями, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Die Welt. Санкции Запада «не поставят на колени» российскую экономику в 2023 году, спад составит 2,3%, сообщает немецкое издание Deutschlandfunk Kultur. Новый год для экономики страны будет легче по сравнению с 2022 годом, цитирует Nation News первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова.

В начале 2023 года ожидается «позитивный импульс» в российской экономике из-за реализации накопленной денежной массы. Такой прогноз сделал помощник президента РФ Максим Орешкин. «Есть предпосылки к тому, что экономическая динамика в начале следующего года может довольно серьезно ускориться. У нас довольно большой сейчас нереализованный потенциал роста денежной массы. К настоящему моменту с начала года денежная масса выросла где-то примерно на 13 трлн руб., на 20%», — заявил Орешкин в интервью РБК. По его словам, с начала 2022 года прирост рублевых остатков на счетах предприятий составляет 8 трлн рублей (34%), и эти деньги не идут в экономику. Накопленный объем на корпоративных счетах перейдет в экономику через рост зарплат, инвестиции и пополнение запасов, считает Орешкин. Российская экономика показала устойчивость перед санкциями, передает «Федеральное агентство новостей» со ссылкой на Die Welt. Санкции Запада «не поставят на колени» российскую экономику в 2023 году, спад составит 2,3%, сообщает немецкое издание Deutschlandfunk Kultur. Новый год для экономики страны будет легче по сравнению с 2022 годом, цитирует Nation News первого зампредседателя правительства РФ Андрея Белоусова.