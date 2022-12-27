Бывшего вице-мэра из ХМАО осудили за выписывание премий самому себе

Бывший вице-мэр в Советском (ХМАО) Валентин Катасонов выписывал сам себе премии за выполнение важных заданий. Однако премии назначались незаконно. Об этом URA.RU рассказали в окружной прокуратуре.
«Установлено, что заместителем главы городского поселения Советский во время исполнения обязанностей главы поселения в августе и сентябре 2020 года издавались распоряжения о выплате себе премии за выполнение особо важных и сложных заданий. При этом прокуратурой в ходе проверки выполнения им таких заданий не выявлено», — сказали в прокуратуре.
И добавили, что в отношении Катасонова было возбуждено административное дело по статье о нецелевом использовании бюджетных средств. Суд назначил ему наказание в виде штрафа. Кроме того, суд признал распоряжения о премировании незаконными и взыскал больше 100 тысяч рублей в бюджет Советского.
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