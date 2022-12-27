27 декабря 2022

Детей курганских военных будут бесплатно катать на лошадях в новогодние праздники

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Флешмоб Дедов Морозов. Курган, правительство, площадь ленина, катание на лошади
Представители местного казачества будут катать детей на лошадях Фото:
новость из сюжета
Мобилизация в России

Казаки Курганской области в новогодние праздники будут бесплатно катать на пони и лошадях детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом информационному агентству URA.RU сообщили в организации.

«Курганское казачье землячество» на новогодние праздники бесплатно покатает детей, чьи родители участвуют в СВО, мобилизованных или уже погибших. Катать будут в городском саду имени Александра Невского. Мы решили сделать такой подарок детям военнослужащих. Катать будут на пони, на больших лошадях», — рассказал URA.RU атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов.

Катать курганских детей будут представители организации «Курганское казачье землячество». Сообщается, что участие в прокате курганских детей примут конный лагерь «Заозерный» и клуб «Пегас». Еще одним участником станет конно-спортивный комплекс «Ранчо «Лукино». В организации катания в горсаду помогали казачье общество «Хутор Богоявленский», правительство Курганской области и городской отдел культуры.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 28 октября, что план мобилизации был выполнен. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые, по словам министра, не попадут в зону проведения специальной военной операции.

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Казаки Курганской области в новогодние праздники будут бесплатно катать на пони и лошадях детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом информационному агентству URA.RU сообщили в организации. «Курганское казачье землячество» на новогодние праздники бесплатно покатает детей, чьи родители участвуют в СВО, мобилизованных или уже погибших. Катать будут в городском саду имени Александра Невского. Мы решили сделать такой подарок детям военнослужащих. Катать будут на пони, на больших лошадях», — рассказал URA.RU атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов. Катать курганских детей будут представители организации «Курганское казачье землячество». Сообщается, что участие в прокате курганских детей примут конный лагерь «Заозерный» и клуб «Пегас». Еще одним участником станет конно-спортивный комплекс «Ранчо «Лукино». В организации катания в горсаду помогали казачье общество «Хутор Богоявленский», правительство Курганской области и городской отдел культуры. Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 28 октября, что план мобилизации был выполнен. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые, по словам министра, не попадут в зону проведения специальной военной операции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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