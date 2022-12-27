Детей курганских военных будут бесплатно катать на лошадях в новогодние праздники

Представители местного казачества будут катать детей на лошадях Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Казаки Курганской области в новогодние праздники будут бесплатно катать на пони и лошадях детей участников специальной военной операции (СВО). Об этом информационному агентству URA.RU сообщили в организации.

«Курганское казачье землячество» на новогодние праздники бесплатно покатает детей, чьи родители участвуют в СВО, мобилизованных или уже погибших. Катать будут в городском саду имени Александра Невского. Мы решили сделать такой подарок детям военнослужащих. Катать будут на пони, на больших лошадях», — рассказал URA.RU атаман сибирского казачьего войска Курганской области «Казачество России» Сергей Попов.

Катать курганских детей будут представители организации «Курганское казачье землячество». Сообщается, что участие в прокате курганских детей примут конный лагерь «Заозерный» и клуб «Пегас». Еще одним участником станет конно-спортивный комплекс «Ранчо «Лукино». В организации катания в горсаду помогали казачье общество «Хутор Богоявленский», правительство Курганской области и городской отдел культуры.

Президент РФ Владимир Путин 21 сентября объявил частичную мобилизацию. Министр обороны Сергей Шойгу сообщил 28 октября, что план мобилизации был выполнен. С 1 ноября в России начался призыв срочников, которые, по словам министра, не попадут в зону проведения специальной военной операции.