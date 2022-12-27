Курганские власти помогли бизнесмену купить десятки лошадей

28 декабря 2022 в 11:58 Размер текста - 17 +

Курганскому бизнесмену помогли закупить более 70 лошадей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Фермеру из Курганской области помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Одним из получателей субсидии в виде возмещения 60% затрат стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Ильяс Давлетов из села Головное Лебяжьевского округа. Благодаря региональной поддержке он закупил 75 кобылок башкирской породы. В его планах довести поголовье лошадей до 300 голов», — говорится в сообщении. Субсидия предоставляются на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных в возрасте от шести месяцев до трех лет. По данным департамента АПК региона, за последние два года курганскими животноводами было закуплено 375 голов лошадей. На эти цели предприниматели получили более 15 миллионов рублей. Во всех хозяйствах Курганской области сейчас насчитывается свыше 14 тысяч голов лошадей. Ранее URA.RU писало, что челябинский бизнесмен переезжает в курганское село, чтобы заняться животноводством. Фермер получил грант в Курганской области, который потратит на покупку трактора, техники и коров.

Фермеру из Курганской области помогли приобрести лошадей. Местные власти возместили часть затрат на приобретение 75 кобылок башкирской породы. Об этом сообщается в telegram-канале «Курганская область официально». «Одним из получателей субсидии в виде возмещения 60% затрат стал глава крестьянско-фермерского хозяйства Ильяс Давлетов из села Головное Лебяжьевского округа. Благодаря региональной поддержке он закупил 75 кобылок башкирской породы. В его планах довести поголовье лошадей до 300 голов», — говорится в сообщении. Субсидия предоставляются на приобретение молодняка сельскохозяйственных животных в возрасте от шести месяцев до трех лет. По данным департамента АПК региона, за последние два года курганскими животноводами было закуплено 375 голов лошадей. На эти цели предприниматели получили более 15 миллионов рублей. Во всех хозяйствах Курганской области сейчас насчитывается свыше 14 тысяч голов лошадей. Ранее URA.RU писало, что челябинский бизнесмен переезжает в курганское село, чтобы заняться животноводством. Фермер получил грант в Курганской области, который потратит на покупку трактора, техники и коров.