Челябинец переезжает в курганское село, чтобы заняться животноводством

14 октября 2022 в 11:49 Размер текста - 17 +

Челябинец получил грант в Курганской области для организации сельскохозяйственного бизнеса Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Челябинец Риваль Якупов переехал на свою малую родину в Альменево, Курганской области, и получил грант на организацию животноводческого бизнеса. Об этом сообщает глава округа Алексей Снежко в соцсети «ВКонтакте». «Риваль Якупов еще в детстве вместе с родителями переехал из Альменевского района в Челябинск. Там он пошел в детский сад, заканчивал школу и получал высшее образование. Но он всегда мечтал жить „на земле“ и заниматься сельским хозяйством, поэтому проводил все каникулы и отпуска в родном селе Озерное у бабушки с дедушкой», — пишет Снежко. Также глава привел слова самого Якупова: «В городе очень скучно: утром ушел на работу, вечером пришел домой, да и экология плохая. А у нас в селе воздух-то какой! Надышаться не могу». По словам мужчины, он уволился с работы в Челябинске и готовится к переезду в Альменевский округ вместе со своей девушкой Анастасией. При этом он заранее подал заявку в департамент агропромышленного комплекса на получение гранта для развития мясного животноводства и выиграл его. Как отмечает Якупов, средства пойдут на покупку трактора, техники и нетелей (коров, которые еще ни разу не телились — прим. ред.). Ранее URA.RU писало, что по программе переселения в Курганскую область переехала семья Дрягиных из Степногорска (Казахстан). По словам матери, детей хорошо приняли в новой школе, а старший сын начал получать допобразование в промышленном техникуме.

Челябинец Риваль Якупов переехал на свою малую родину в Альменево, Курганской области, и получил грант на организацию животноводческого бизнеса. Об этом сообщает глава округа Алексей Снежко в соцсети «ВКонтакте». «Риваль Якупов еще в детстве вместе с родителями переехал из Альменевского района в Челябинск. Там он пошел в детский сад, заканчивал школу и получал высшее образование. Но он всегда мечтал жить „на земле“ и заниматься сельским хозяйством, поэтому проводил все каникулы и отпуска в родном селе Озерное у бабушки с дедушкой», — пишет Снежко. Также глава привел слова самого Якупова: «В городе очень скучно: утром ушел на работу, вечером пришел домой, да и экология плохая. А у нас в селе воздух-то какой! Надышаться не могу». По словам мужчины, он уволился с работы в Челябинске и готовится к переезду в Альменевский округ вместе со своей девушкой Анастасией. При этом он заранее подал заявку в департамент агропромышленного комплекса на получение гранта для развития мясного животноводства и выиграл его. Как отмечает Якупов, средства пойдут на покупку трактора, техники и нетелей (коров, которые еще ни разу не телились — прим. ред.). Ранее URA.RU писало, что по программе переселения в Курганскую область переехала семья Дрягиных из Степногорска (Казахстан). По словам матери, детей хорошо приняли в новой школе, а старший сын начал получать допобразование в промышленном техникуме.