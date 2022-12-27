27 декабря 2022

В Челябинской области мобилизованный убил своего командира

© Служба новостей «URA.RU»
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Между мобилизованными произошла драка Фото:
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Мобилизация в России

На станции Мисяш в Челябинской области мобилизованный убил своего командира, который также был призван в рамках частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, между сержантом и капитаном произошла драка.

«В купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, сержант избил капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Там отметили, что военнослужащему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление в законную силу не вступило.

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На станции Мисяш в Челябинской области мобилизованный убил своего командира, который также был призван в рамках частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, между сержантом и капитаном произошла драка. «В купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, сержант избил капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Там отметили, что военнослужащему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление в законную силу не вступило.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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