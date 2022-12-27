На станции Мисяш в Челябинской области мобилизованный убил своего командира, который также был призван в рамках частичной мобилизации. Как сообщили URA.RU в пресс-службе Магнитогорского гарнизонного военного суда, между сержантом и капитаном произошла драка.
«В купе штабного вагона воинского эшелона на станции Мисяш Челябинской области, находясь в состоянии опьянения, сержант избил капитана, также призванного по частичной мобилизации. От полученных травм последний скончался на месте», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.
Там отметили, что военнослужащему избрали меру пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Постановление в законную силу не вступило.
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