Володин: размер социальных пособий для россиян вырастет с 1 января из-за решения Путина

28 декабря 2022 в 12:02 Размер текста - 17 +

Из-за повышения МРОТ вырастут социальные пособия, сообщил Вячеслав Володин Фото: Алексей Гущин © URA.RU Рост социальных пособий будет из-за повышения МРОТ, решение по которому принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий», — заявил Володин. Его слова приводит telegram-канал Государственной Думы РФ. Он также напомнил, что появятся единые условия для выплат семьям с детьми. Также на ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из материнского капитала. В декабре Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году. С 1 января он вырастет до 16 242 рублей. Таким образом рост составит 6,3%, пишет портал «Дни.ру». Дополнительное повышение минимального размера оплаты труда позволит отчасти компенсировать россиянам произошедший за последние 12 месяцев рост потребительских цен, сообщает RT.

Рост социальных пособий будет из-за повышения МРОТ, решение по которому принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий», — заявил Володин. Его слова приводит telegram-канал Государственной Думы РФ. Он также напомнил, что появятся единые условия для выплат семьям с детьми. Также на ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из материнского капитала. В декабре Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году. С 1 января он вырастет до 16 242 рублей. Таким образом рост составит 6,3%, пишет портал «Дни.ру». Дополнительное повышение минимального размера оплаты труда позволит отчасти компенсировать россиянам произошедший за последние 12 месяцев рост потребительских цен, сообщает RT.