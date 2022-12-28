Володин: размер социальных пособий для россиян вырастет с 1 января из-за решения Путина

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Из-за повышения МРОТ вырастут социальные пособия, сообщил Вячеслав Володин Фото:

Рост социальных пособий будет из-за повышения МРОТ, решение по которому принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий», — заявил Володин. Его слова приводит telegram-канал Государственной Думы РФ. Он также напомнил, что появятся единые условия для выплат семьям с детьми. Также на ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из материнского капитала.

В декабре Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году. С 1 января он вырастет до 16 242 рублей. Таким образом рост составит 6,3%, пишет портал «Дни.ру». Дополнительное повышение минимального размера оплаты труда позволит отчасти компенсировать россиянам произошедший за последние 12 месяцев рост потребительских цен, сообщает RT.

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Рост социальных пособий будет из-за повышения МРОТ, решение по которому принимал президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «С 1 января повысится МРОТ и прожиточный минимум. Это приведет к росту социальных пособий», — заявил Володин. Его слова приводит telegram-канал Государственной Думы РФ. Он также напомнил, что появятся единые условия для выплат семьям с детьми. Также на ребенка до трех лет можно будет получить дополнительные средства из материнского капитала. В декабре Путин подписал закон об увеличении МРОТ в 2023 году. С 1 января он вырастет до 16 242 рублей. Таким образом рост составит 6,3%, пишет портал «Дни.ру». Дополнительное повышение минимального размера оплаты труда позволит отчасти компенсировать россиянам произошедший за последние 12 месяцев рост потребительских цен, сообщает RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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