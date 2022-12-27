Власти Кургана не запускают автобус в микрорайон, потому что там нет дороги

Горожанин попросил продлить маршрут № 7 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане участок дороги от ул. Илизарова до 16 микрорайона является небезопасным, из-за чего по нему не могут ездить автобусы, пока там не построят дорогу. Об этом сообщили представители администрации Кургана.

«Дорожное покрытие на участке ул. Илизарова от 7 мкр. до 16 мкр. не отвечает требованиям безопасной перевозки пассажиров (отсутствует твердое дорожное покрытие, разметка, освещение). <…> После строительства дороги, отвечающей требованиям безопасности, будет рассмотрен вопрос организации регулярного автобусного сообщения», — ответили представители мэрии на жалобу, размещенную в группе местного Центра управления регионом в соцсети «ВКонтакте».

Местный житель, оставивший жалобу, попросил продлить автобусный маршрут № 7 до 16 микрорайона. Сотрудники мэрии ответили ему, что это пока невозможно, потому что тогда маршрут бы проходил через вышеуказанный участок дороги. Представители власти отметили, что в 16 микрорайон со стороны поселка Чистое поле ездят автобусы маршрута № 388.

Ранее стало известно, что из-за плохого качества дороги автобусы не доезжали до конечной остановки в поселке Теплый стан, расположенном в Кургане. По этой причине горожанам приходилось идти по обочине два километра.