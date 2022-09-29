29 сентября 2022

В Кургане автобусы не доезжают до конечной остановки из-за проблем с дорогой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Некрасовский мост. Курган, автобус
До конечной остановки доезжает только один автобус маршрута № 306 Фото:

В Кургане автобусы маршрута № 306 не доезжают до конечной остановки в поселке Теплый Стан, из-за чего людям приходится идти 2 км по обочине. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись».

«Почему маршрут № 306 не доезжает до конечной остановки в п. Теплый Стан, высаживает всех на первой остановке в поселке? Приходится детям идти пешком через весь поселок около 2 км по грязной обочине дороги общего пользования без тротуаров», — возмутился местный житель.

Ему ответили представители администрации Кургана. Они объяснили, что автобусы будут ходить по прежнему маршруту после того, как дорогу в поселке приведут в соответствие с требованиями безопасной перевозки пассажиров. «В настоящее время до конечной остановки следует одно транспортное средство, время движения которого максимально востребовано школьниками поселка», — добавили в мэрии.

В 2019 году водители автобусов отказывались ездить в Теплый Стан из-за плохой дороги. В 2020 году ее построили. Однако в 2021 году водители автобусов перестали ездить до конечной остановки в поселке из-за плохого состояния дороги.

Тысячи курганцев читают наши новости в телеграме. Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Курганистан»

В Кургане автобусы маршрута № 306 не доезжают до конечной остановки в поселке Теплый Стан, из-за чего людям приходится идти 2 км по обочине. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись». «Почему маршрут № 306 не доезжает до конечной остановки в п. Теплый Стан, высаживает всех на первой остановке в поселке? Приходится детям идти пешком через весь поселок около 2 км по грязной обочине дороги общего пользования без тротуаров», — возмутился местный житель. Ему ответили представители администрации Кургана. Они объяснили, что автобусы будут ходить по прежнему маршруту после того, как дорогу в поселке приведут в соответствие с требованиями безопасной перевозки пассажиров. «В настоящее время до конечной остановки следует одно транспортное средство, время движения которого максимально востребовано школьниками поселка», — добавили в мэрии. В 2019 году водители автобусов отказывались ездить в Теплый Стан из-за плохой дороги. В 2020 году ее построили. Однако в 2021 году водители автобусов перестали ездить до конечной остановки в поселке из-за плохого состояния дороги.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...