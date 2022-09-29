В Кургане автобусы не доезжают до конечной остановки из-за проблем с дорогой

До конечной остановки доезжает только один автобус маршрута № 306 Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане автобусы маршрута № 306 не доезжают до конечной остановки в поселке Теплый Стан, из-за чего людям приходится идти 2 км по обочине. Об этом житель Кургана сообщил на портале «Обратись».

«Почему маршрут № 306 не доезжает до конечной остановки в п. Теплый Стан, высаживает всех на первой остановке в поселке? Приходится детям идти пешком через весь поселок около 2 км по грязной обочине дороги общего пользования без тротуаров», — возмутился местный житель.

Ему ответили представители администрации Кургана. Они объяснили, что автобусы будут ходить по прежнему маршруту после того, как дорогу в поселке приведут в соответствие с требованиями безопасной перевозки пассажиров. «В настоящее время до конечной остановки следует одно транспортное средство, время движения которого максимально востребовано школьниками поселка», — добавили в мэрии.

В 2019 году водители автобусов отказывались ездить в Теплый Стан из-за плохой дороги. В 2020 году ее построили. Однако в 2021 году водители автобусов перестали ездить до конечной остановки в поселке из-за плохого состояния дороги.