Майор НМ ЛНР сообщил об уничтожении 85 боевиков ВСУ за сутки

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Обстановка в освобожденных районах в г. Мариуполь. Украина, бтр, украина, ополченец, мариуполь, война, днр, патруль, народная милиция, комендатура, гуманитарная катастрофа, сво, специальная военная операция
В ЛНР уничтожили 85 боевиков Украины за сутки, сообщил Иван Филипоненко Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Армия России уничтожила 85 боевиков ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко.

«За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — заявил Филипенко. Его слова приводит telegram-канал Народной милиции. Он также добавил, что были уничтожены два танка и четыре бронетранспортера.

Россия начала социальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины. Игнорирование обеспокоенности Москвы нарастанием военных угроз со стороны НАТО и киевского националистического режима, войска которого изготовились нанести решающий удар по Донбассу, привело к началу специальной военной операции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

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Армия России уничтожила 85 боевиков ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко. «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — заявил Филипенко. Его слова приводит telegram-канал Народной милиции. Он также добавил, что были уничтожены два танка и четыре бронетранспортера. Россия начала социальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины. Игнорирование обеспокоенности Москвы нарастанием военных угроз со стороны НАТО и киевского националистического режима, войска которого изготовились нанести решающий удар по Донбассу, привело к началу специальной военной операции, сообщает «Федеральное агентство новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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