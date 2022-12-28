Майор НМ ЛНР сообщил об уничтожении 85 боевиков ВСУ за сутки

28 декабря 2022 в 12:17 Размер текста - 17 +

В ЛНР уничтожили 85 боевиков Украины за сутки, сообщил Иван Филипоненко Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Армия России уничтожила 85 боевиков ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко. «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — заявил Филипенко. Его слова приводит telegram-канал Народной милиции. Он также добавил, что были уничтожены два танка и четыре бронетранспортера. Россия начала социальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины. Игнорирование обеспокоенности Москвы нарастанием военных угроз со стороны НАТО и киевского националистического режима, войска которого изготовились нанести решающий удар по Донбассу, привело к началу специальной военной операции, сообщает «Федеральное агентство новостей».

Армия России уничтожила 85 боевиков ВСУ. Об этом заявил представитель Народной милиции ЛНР майор Иван Филипоненко. «За прошедшие сутки в ходе активных наступательных действий подразделений Народной милиции ЛНР, противник понес существенные потери в живой силе и военной технике. Уничтожено до 85 человек личного состава», — заявил Филипенко. Его слова приводит telegram-канал Народной милиции. Он также добавил, что были уничтожены два танка и четыре бронетранспортера. Россия начала социальную военную операцию на Украине по указу президента РФ Владимира Путина. Лидер России отмечал, что целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины. Игнорирование обеспокоенности Москвы нарастанием военных угроз со стороны НАТО и киевского националистического режима, войска которого изготовились нанести решающий удар по Донбассу, привело к началу специальной военной операции, сообщает «Федеральное агентство новостей».