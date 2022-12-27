27 декабря 2022

В Челябинской области крупнейшие аптечные сети обвинили в сговоре

© Служба новостей «URA.RU»
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Детская вакцина Гам-Ковид-Вак-М (Спутник-М) от коронавирусной инфекции среди детей поступила на Областной аптечный склад. Челябинск, областной аптечный склад, оас
Из-за сговора лекарства могли поступать на рынок по завышенным ценам Фото:

В Челябинской области признаки картельного сговора установлены в действиях аптечных сетей ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС.

«Данные компании в 2019—2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Названные компании применяли несколько моделей поведения на торгах — ротация победителей, создание мнимой конкуренции, заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах», — заявили URA.RU в антимонопольной службе.

Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Антимонопольное дело о сговоре аптечных фирм УФАС рассмотрит 13 января 2023 года.

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В Челябинской области признаки картельного сговора установлены в действиях аптечных сетей ООО «Рифарм М», ООО «Фармсклад», ООО «Портер» и ООО «А-Фарм». Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе регионального УФАС. «Данные компании в 2019—2021 годах участвовали в торгах на поставку лекарственных средств. Названные компании применяли несколько моделей поведения на торгах — ротация победителей, создание мнимой конкуренции, заключение контракта с единственным участником на потенциально высоко конкурентных торгах», — заявили URA.RU в антимонопольной службе. Также компании использовали идентичные IP-адреса для подачи заявок на участие в закупках и ценовых предложений. Антимонопольное дело о сговоре аптечных фирм УФАС рассмотрит 13 января 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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