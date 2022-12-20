В курганском правительстве перечислили, чему будут учить госслужащих в 2023 году

В 2023 году курганских чиновников научат бороться с коррупцией и быть эффективными

В 2023 году курганских госслужащих будут обучать борьбе с коррупцией и терроризмом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В правительстве Курганской области определили приоритетные направления на 2023 год для обучения чиновников. Об этом в ответ на запрос ответили в региональном департаменте информационной и внутренней политики.

«Данная работа [обучение] будет продолжена в 2023 году с учетом приоритетных направлений профессионального развития государственных гражданских служащих», — указано в сообщении. К этим направлениям относятся сферы противодействия коррупции и терроризма, реализации национальной политики, закупок, повышения личной эффективности чиновников.

В департаменте отмечают, что обучение сотрудников проходит системно и включает в себя семинары, тренинги, допобразование (повышение квалификации, профессиональная переподготовка). Также в программу обучения входят и другие мероприятия, которые помогают чиновникам получать новые навыки и знания, в том числе путем самостоятельного изучения информации.

До этого URA.RU сообщало, что в Курганской области занялись обучением глав муниципальных округов и городов. Политологи объясняют это решение властей тем, что в регионе возник дефицит резервных кадров. «В правительстве понимают, если кто-то из руководителей округов решит вдруг уйти, то замену найти будет сложно», — отмечают источники, близкие к региональным властям.