В Кургане установлены все причастные к убийству журналиста, совершенному 20 лет назад

28 декабря 2022 в 13:23 Размер текста - 17 +

В Кургане установили тех, кто убил журналиста Владимира Кирсанова Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Кургане установили всех причастных к убийству главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенное 20 лет назад. Об этом URA.RU сообщили источники в следственных органах. «В Кургане установлены все причастные к убийству Владимира Кирсанова. Это четыре человека, двоих из которых уже нет в живых (Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов — убиты в 2007—2008 годах). А двое находятся под следствием — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Оба находятся в СИЗО», — уточнили источники в следственных органах. Ранее URA.RU стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова. По данным источников, пропавшего в 2001 году главреда газеты «Курганские вести» забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело. Также сообщалось, что курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО. Они задержаны из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив»

В Кургане установили всех причастных к убийству главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенное 20 лет назад. Об этом URA.RU сообщили источники в следственных органах. «В Кургане установлены все причастные к убийству Владимира Кирсанова. Это четыре человека, двоих из которых уже нет в живых (Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов — убиты в 2007—2008 годах). А двое находятся под следствием — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Оба находятся в СИЗО», — уточнили источники в следственных органах. Ранее URA.RU стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова. По данным источников, пропавшего в 2001 году главреда газеты «Курганские вести» забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело. Также сообщалось, что курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО. Они задержаны из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив»