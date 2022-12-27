27 декабря 2022

В Кургане установлены все причастные к убийству журналиста, совершенному 20 лет назад

© Служба новостей «URA.RU»
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Пикет памяти Кирсанова Курган, кирсанов владимир
В Кургане установили тех, кто убил журналиста Владимира Кирсанова Фото:

В Кургане установили всех причастных к убийству главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенное 20 лет назад. Об этом URA.RU сообщили источники в следственных органах.

«В Кургане установлены все причастные к убийству Владимира Кирсанова. Это четыре человека, двоих из которых уже нет в живых (Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов — убиты в 2007—2008 годах). А двое находятся под следствием — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Оба находятся в СИЗО», — уточнили источники в следственных органах.

Ранее URA.RU стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова. По данным источников, пропавшего в 2001 году главреда газеты «Курганские вести» забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело. Также сообщалось, что курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО. Они задержаны из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив»

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В Кургане установили всех причастных к убийству главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, совершенное 20 лет назад. Об этом URA.RU сообщили источники в следственных органах. «В Кургане установлены все причастные к убийству Владимира Кирсанова. Это четыре человека, двоих из которых уже нет в живых (Геннадий Прокудин и Сергей Аракелов — убиты в 2007—2008 годах). А двое находятся под следствием — адвокат Александр Штингер и спортсмен Иван Курпишев. Оба находятся в СИЗО», — уточнили источники в следственных органах. Ранее URA.RU стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова. По данным источников, пропавшего в 2001 году главреда газеты «Курганские вести» забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело. Также сообщалось, что курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО. Они задержаны из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив»
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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