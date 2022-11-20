Курганского журналиста, пропавшего 20 лет назад, забили палкой. Инсайд

21 ноября 2022 в 14:12 Размер текста - 17 +

Курганские следователи предполагают, что пропавшего журналиста забили насмерть в собственном гараже Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, без вести пропавшего в 2001 году, забили до смерти кулаками и металлической палкой в собственном гараже. Такая версия отражена в обвинении, предъявленном членам курганской ОПГ в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. «Следствие считает, что участники преступной группы с начала 2001 года собирали сведения о распорядке дня, местах пребывания и маршрутах передвижения Кирсанова. 17 мая они напали на Кирсанова, когда тот был в своем гараже, несколько раз ударил его кулаком по лицу, а затем — металлической палкой по голове. Кирсанов скончался на месте», — рассказал один из инсайдеров. После этого тело журналиста увезли на машине и спрятали. Где оно находится сейчас — выясняет следствие. По данным следствия, совершить убийство своим подельникам предложил один из членов местной ОПГ «Локомотив». Кто был изначальным заказчиком убийства — также выясняет следствие. В следственном управлении СК России по Курганской области не стали комментировать URA.RU данную информацию. Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. Он ушел из дома в гараж, где планировал забрать свою машину и поехать на работу. После этого его больше никто не видел. В гараже Кирсанова обнаружили следы крови потерпевшего. На берегу реки Тобол нашли документы из папки Кирсанова. В начале 2022 года стало известно, что в одном из аэропортов Москвы задержали бывшего жителя Кургана Ивана Курпишева. Его подозревают в совершении убийства Кирсанова в составе ОПГ.

Главного редактора газеты «Курганские вести» Владимира Кирсанова, без вести пропавшего в 2001 году, забили до смерти кулаками и металлической палкой в собственном гараже. Такая версия отражена в обвинении, предъявленном членам курганской ОПГ в рамках возбужденного уголовного дела, сообщили URA.RU источники, близкие к силовым структурам. «Следствие считает, что участники преступной группы с начала 2001 года собирали сведения о распорядке дня, местах пребывания и маршрутах передвижения Кирсанова. 17 мая они напали на Кирсанова, когда тот был в своем гараже, несколько раз ударил его кулаком по лицу, а затем — металлической палкой по голове. Кирсанов скончался на месте», — рассказал один из инсайдеров. После этого тело журналиста увезли на машине и спрятали. Где оно находится сейчас — выясняет следствие. По данным следствия, совершить убийство своим подельникам предложил один из членов местной ОПГ «Локомотив». Кто был изначальным заказчиком убийства — также выясняет следствие. В следственном управлении СК России по Курганской области не стали комментировать URA.RU данную информацию. Кирсанов пропал 17 мая 2001 года. Он ушел из дома в гараж, где планировал забрать свою машину и поехать на работу. После этого его больше никто не видел. В гараже Кирсанова обнаружили следы крови потерпевшего. На берегу реки Тобол нашли документы из папки Кирсанова. В начале 2022 года стало известно, что в одном из аэропортов Москвы задержали бывшего жителя Кургана Ивана Курпишева. Его подозревают в совершении убийства Кирсанова в составе ОПГ.