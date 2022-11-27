Курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО

Подозреваемые в убийствах в составе курганской ОПГ проведут ближайшие два месяца в СИЗО Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Находящиеся под следствием по делу о причастности к убийствам в составе организованной группы уроженцы Кургана Александр Штингер и Иван Курпишев встретят Новый год в следственном изоляторе. Подозреваемым продлили срок содержания под стражей, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского областного суда.

«Срок содержания под стражей Курпишеву Ивану Борисовичу, Штингеру Александру Оттовичу продлен на два месяца», — сообщили в суде. Подследственным придется пробыть за решеткой как минимум до 25 января 2023 года включительно.

Курпишев и Штингер находятся в СИЗО из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив». Следователи полагают, что Курпишев может иметь отношение к убийствам курганского журналиста Владимира Кирсанова и криминального авторитета Сурена Арутюняна. Подозреваемого задержали силовики в марте 2022 года в московском аэропорту. Курпишев переехал из Кургана в Калининград после того, как начались активные действия следователей.

Адвокат Александр Штингер был задержан силовыми структурами в конце августа. Источники из правоохранительных органов рассказали, что юриста подозревают в связях с курганской ОПГ в начале 2000-х годов. Также он проверяется на участие в убийствах в составе преступной группы. В 2012 году Штингер поменял фамилию, а позже уехал работать в соседний регион.

Ранее стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Мужчину забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело.