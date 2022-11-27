27 ноября 2022
26 ноября 2022
25 ноября 2022

Курганцы, подозреваемые в убийствах в составе ОПГ, встретят Новый год в СИЗО

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, сизо, автозак, заключенные, заключение, зэки, арест, задержание
Подозреваемые в убийствах в составе курганской ОПГ проведут ближайшие два месяца в СИЗО Фото:

Находящиеся под следствием по делу о причастности к убийствам в составе организованной группы уроженцы Кургана Александр Штингер и Иван Курпишев встретят Новый год в следственном изоляторе. Подозреваемым продлили срок содержания под стражей, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского областного суда.

«Срок содержания под стражей Курпишеву Ивану Борисовичу, Штингеру Александру Оттовичу продлен на два месяца», — сообщили в суде. Подследственным придется пробыть за решеткой как минимум до 25 января 2023 года включительно.

Курпишев и Штингер находятся в СИЗО из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив». Следователи полагают, что Курпишев может иметь отношение к убийствам курганского журналиста Владимира Кирсанова и криминального авторитета Сурена Арутюняна. Подозреваемого задержали силовики в марте 2022 года в московском аэропорту. Курпишев переехал из Кургана в Калининград после того, как начались активные действия следователей.

Адвокат Александр Штингер был задержан силовыми структурами в конце августа. Источники из правоохранительных органов рассказали, что юриста подозревают в связях с курганской ОПГ в начале 2000-х годов. Также он проверяется на участие в убийствах в составе преступной группы. В 2012 году Штингер поменял фамилию, а позже уехал работать в соседний регион.

Ранее стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Мужчину забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело.

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Находящиеся под следствием по делу о причастности к убийствам в составе организованной группы уроженцы Кургана Александр Штингер и Иван Курпишев встретят Новый год в следственном изоляторе. Подозреваемым продлили срок содержания под стражей, рассказали URA.RU в пресс-службе Курганского областного суда. «Срок содержания под стражей Курпишеву Ивану Борисовичу, Штингеру Александру Оттовичу продлен на два месяца», — сообщили в суде. Подследственным придется пробыть за решеткой как минимум до 25 января 2023 года включительно. Курпишев и Штингер находятся в СИЗО из-за возможной связи с курганской организованной преступной группировкой «Локомотив». Следователи полагают, что Курпишев может иметь отношение к убийствам курганского журналиста Владимира Кирсанова и криминального авторитета Сурена Арутюняна. Подозреваемого задержали силовики в марте 2022 года в московском аэропорту. Курпишев переехал из Кургана в Калининград после того, как начались активные действия следователей. Адвокат Александр Штингер был задержан силовыми структурами в конце августа. Источники из правоохранительных органов рассказали, что юриста подозревают в связях с курганской ОПГ в начале 2000-х годов. Также он проверяется на участие в убийствах в составе преступной группы. В 2012 году Штингер поменял фамилию, а позже уехал работать в соседний регион. Ранее стали известны подробности гибели курганского журналиста Владимира Кирсанова в 2001 году. Мужчину забили насмерть палкой в собственном гараже, а затем увезли и спрятали тело.
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