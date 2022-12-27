27 декабря 2022

В Перми предложили переименовать площадь Европы

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Установка арт объекта
Вид на легендарную надпись открывается как раз с площади Европы Фото:

В пермский совет по топонимике поступило предложение о переименовании площади Европы в Площадь трех столетий. Вопрос будет рассмотрен 29 декабря.

«Заседание совета состоится 29 декабря. Площадь Европы планируется назвать Площадью трех столетий», — сообщает ИА «Текст». Площадь Европы находится на ул. Монастырской около вокзала Пермь-I.

Также на совете рассмотрят предложение о переименовании сквера Розалии Землячки в Мотовилихинском районе в честь военного конструктора Юрия Калачникова. Он ранее работал на Мотовилихинских заводах.

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В пермский совет по топонимике поступило предложение о переименовании площади Европы в Площадь трех столетий. Вопрос будет рассмотрен 29 декабря. «Заседание совета состоится 29 декабря. Площадь Европы планируется назвать Площадью трех столетий», — сообщает ИА «Текст». Площадь Европы находится на ул. Монастырской около вокзала Пермь-I. Также на совете рассмотрят предложение о переименовании сквера Розалии Землячки в Мотовилихинском районе в честь военного конструктора Юрия Калачникова. Он ранее работал на Мотовилихинских заводах.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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