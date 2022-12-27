В Перми предложили переименовать площадь Европы

28 декабря 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

Вид на легендарную надпись открывается как раз с площади Европы Фото: Сергей Русанов © URA.RU В пермский совет по топонимике поступило предложение о переименовании площади Европы в Площадь трех столетий. Вопрос будет рассмотрен 29 декабря. «Заседание совета состоится 29 декабря. Площадь Европы планируется назвать Площадью трех столетий», — сообщает ИА «Текст». Площадь Европы находится на ул. Монастырской около вокзала Пермь-I. Также на совете рассмотрят предложение о переименовании сквера Розалии Землячки в Мотовилихинском районе в честь военного конструктора Юрия Калачникова. Он ранее работал на Мотовилихинских заводах.

В пермский совет по топонимике поступило предложение о переименовании площади Европы в Площадь трех столетий. Вопрос будет рассмотрен 29 декабря. «Заседание совета состоится 29 декабря. Площадь Европы планируется назвать Площадью трех столетий», — сообщает ИА «Текст». Площадь Европы находится на ул. Монастырской около вокзала Пермь-I. Также на совете рассмотрят предложение о переименовании сквера Розалии Землячки в Мотовилихинском районе в честь военного конструктора Юрия Калачникова. Он ранее работал на Мотовилихинских заводах.