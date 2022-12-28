В Якутии слепили зайца из навоза. Он механический и двигает руками. Об этом рассказал автор произведения скульптор-самоучка Михаил Боппосов.
«Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал Боппосов. Его слова приводит агентство «Новости Якутии и Якустка».
Заяц достигает в высоту 2 метра. Сзади него стоит стена с надписью «2023». Модель из навоза может стучать лапами по барабану.
Ранее Боппосов уже делал скульптуры из навоза. Руками мастера были созданы змеи, лошади, козы, обезьяны, петухи, собаки, свиньи, крысы и тигры. 15 февраля 2017 года Боппосов слепил Ждуна из все того же материала.
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