Якутский скульптор создал фигуру зайца-барабанщика из навоза. Видео

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Семья, изготавливающая керамику. в инсту. Тюмень, глина, керамика
В Якутии скульптур слепил символ Нового года из навоза Фото:

В Якутии слепили зайца из навоза. Он механический и двигает руками. Об этом рассказал автор произведения скульптор-самоучка Михаил Боппосов.

«Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал Боппосов. Его слова приводит агентство «Новости Якутии и Якустка».

Заяц достигает в высоту 2 метра. Сзади него стоит стена с надписью «2023». Модель из навоза может стучать лапами по барабану.

Ранее Боппосов уже делал скульптуры из навоза. Руками мастера были созданы змеи, лошади, козы, обезьяны, петухи, собаки, свиньи, крысы и тигры. 15 февраля 2017 года Боппосов слепил Ждуна из все того же материала.

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В Якутии слепили зайца из навоза. Он механический и двигает руками. Об этом рассказал автор произведения скульптор-самоучка Михаил Боппосов. «Работа над скульптурой началась в конце ноября. Делал ее вместе с братьями Иваном и Иннокентием. Это 12-й символ года, который я изготовил из навоза. Так что в коллекции теперь все животные из восточного календаря», — рассказал Боппосов. Его слова приводит агентство «Новости Якутии и Якустка». Заяц достигает в высоту 2 метра. Сзади него стоит стена с надписью «2023». Модель из навоза может стучать лапами по барабану. Ранее Боппосов уже делал скульптуры из навоза. Руками мастера были созданы змеи, лошади, козы, обезьяны, петухи, собаки, свиньи, крысы и тигры. 15 февраля 2017 года Боппосов слепил Ждуна из все того же материала.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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