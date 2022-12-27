Власти в Пермском крае ввели дополнительные меры поддержки семей мобилизованных

Власти Чусового решили дополнительно поддержать семьи участников СВО Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Мобилизация в России

Учащиеся школ, техникумов и вузов Чусового (Пермский край), чьи родители принимают участие в спецоперации, смогут бесплатно ездить в городском и пригородном общественном транспорте. Дополнительные меры поддержки для семей мобилизованных ввели местные власти. Они отражены в постановлениях, которые опубликованы на сайте мэрии Чусового.

«Право на получение проездных документов, предусматривающих проезд по муниципальным маршрутам регулярных перевозок городского и пригородного сообщения в размере 0 рублей, имеют учащиеся общеобразовательных учреждений, в том числе учащиеся очной формы обучения высших и средних образовательных учреждений, расположенных на территории Чусовского округа, в возрасте до 23 лет, родители, усыновители которых (один из родителей, усыновителей) призваны на военную службу по мобилизации, принимают участие в спецоперации», — говорится в документе.

Помимо этого, дети мобилизованных и принимающих участие в СВО из любой территории РФ, смогут бесплатно питаться в школах города Чусового. Речь идет об учащихся 5-11 классов, уточняется на сайте администрации города. Также власти освободили указанные категории граждан от платы за детские сады и за обучение в Чусовской детской школе искусств имени Балабан.

Ряд льгот для семей мобилизованных и семей военнослужащих, участвующих в СВО, ранее ввели и другие муниципалитеты. Так, в Краснокамке родителей освободили от платы за детсады и обеспечили бесплатным горячим питанием учащихся 5-9 классов. В Перми, помимо указанных мер поддержки, для детей сотрудников оборонных заводов открыли круглосуточные группы в детских садах.