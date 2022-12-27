Курганский айтишник создает нейросеть для расшифровки изображения в текст

Проект сотрудника ШГПИ ранее выиграл конкурс грантов «Умник» и получил 500 тысяч рублей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Программист Шадринского государственного педагогического университета Александр Коропулин работает над созданием нейросети, которая расшифровывает картинки в текст. Проект под названием «Peak-to-Speech» призван помочь общаться тем, кто не может печатать, и входит в более крупный проект айтишника — сайт для инвалидов «Вместепроще.рф», рассказали URA.RU в пресс-службе ШГПУ.

«Проект „Вместепроще.рф“ — это веб-платформа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Она включает чат, форум, товары, услуги и блоки с дополнительной информацией, помогает взаимодействовать с социальными и волонтерскими службами. Проект ранее выиграл грант конкурса „Умник“ (500 тысяч рублей) и сейчас находится в доработке. Еще одна заявка на патент, которая находится в разработке — это проект „Peak-to-Speech“. Он относится к „Вместе проще“. Над ним мы работаем вместе с логопедами ШГПУ. Эта нейросеть расшифровывает картинки в текст, который можно скопировать, и к этому тексту прилагает озвучку, которую можно скачать. Этот проект делается для детей или людей, которые не могут печатать по каким-то обстоятельствам, он является некой альтернативой коммуникации», — отмечает Александр Коропулин.

Коропулин в этом году представлял свой проект «Вместепроще.рф» на питч-сессии «Стартап как диплом» в рамках VII Восточного экономического форума во Владивостоке. По результату своего выступления получил напутствие для продолжения работы. Молодой специалист также работает педагогом дополнительного образования и инженером-программистом детского технопарка «Кванториум» в Шадринске, где обучает детей программированию.

Образование в сфере цифровых технологий быстро стало одним из самых востребованных в стране. В 2021 году 72 тысячи человек подали заявки на обучение в сфере ИТ. Господдержка позволяет пройти переобучение бесплатно или с частичной компенсацией стоимости.

Шадринец Александр Коропулин представил проект сайта «Вместепроще.рф» на питч-сессии «Стартап как диплом» VII Восточного экономического форума во Владивостоке фото: пресс-служба ШГПУ