В новогоднюю ночь тюменцев ждет резкое похолодание

В Тюмени 31 декабря температура понизится на 9 градусов в течение дня

Днем 31 декабря в Тюмени будет -21, а ночью похолодает до -30 Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

В новогоднюю ночь тюменцев ждет сильный холод и резкое снижение температуры. В течение дня температура опустится на 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области днем составит -21 градус. Ночью понижение до -30 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

На данный момент в Тюмени -16 градусов. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.