27 декабря 2022

В новогоднюю ночь тюменцев ждет резкое похолодание

В Тюмени 31 декабря температура понизится на 9 градусов в течение дня
© Служба новостей «URA.RU»
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Митинг сторонников Алексея Навального. Сургут, зима, мороз, холод
Днем 31 декабря в Тюмени будет -21, а ночью похолодает до -30 Фото:

В новогоднюю ночь тюменцев ждет сильный холод и резкое снижение температуры. В течение дня температура опустится на 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.

«31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области днем составит -21 градус. Ночью понижение до -30 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.

На данный момент в Тюмени -16 градусов. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.

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В новогоднюю ночь тюменцев ждет сильный холод и резкое снижение температуры. В течение дня температура опустится на 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России. «31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области днем составит -21 градус. Ночью понижение до -30 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра. На данный момент в Тюмени -16 градусов. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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