В новогоднюю ночь тюменцев ждет резкое похолодание

Днем 31 декабря в Тюмени будет -21, а ночью похолодает до -30
В новогоднюю ночь тюменцев ждет сильный холод и резкое снижение температуры. В течение дня температура опустится на 9 градусов. Об этом сообщил Гидрометцентр России.
«31 декабря средняя температура воздуха в Тюменской области днем составит -21 градус. Ночью понижение до -30 градусов», — сообщается на официальном сайте Росгидрометцентра.
На данный момент в Тюмени -16 градусов. Информация об этом размещена на сайте Гидрометцентра.
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