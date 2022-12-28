В Кремле объяснили слова Медведева о «врагах народа»

Кремль: слова Медведева о «врагах народа» — его гражданская позиция
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дмитрий Песков на пресс-подходе. Москва, песков дмитрий
Песков отреагировал на свежий пост Медведева Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Кремле считают, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев проявил свою гражданскую позицию, назвав врагами общества тех, кто «ненавидит Россию», призывает к ее гибели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом посте в telegram-канале Медведева.

«[В посте] речь идет о тех, кто нарушает наше законодательство. Естественно, те, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Сейчас достаточно эмоциональные моменты происходят, и многие проявляют свою гражданскую позицию. В том числе и Дмитрий Анатольевич», — пояснил Песков.

Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Для этого, по мнению Медведева, «не нужны ни следствие, ни суд». Таких людей Медведев предлагает не пускать в Россию до конца их дней и отрезать от источников доходов в стране.

Все главные новости о спецоперации и не только - в одном письме каждый вечер. Подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Кремле считают, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев проявил свою гражданскую позицию, назвав врагами общества тех, кто «ненавидит Россию», призывает к ее гибели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом посте в telegram-канале Медведева. «[В посте] речь идет о тех, кто нарушает наше законодательство. Естественно, те, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Сейчас достаточно эмоциональные моменты происходят, и многие проявляют свою гражданскую позицию. В том числе и Дмитрий Анатольевич», — пояснил Песков. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Для этого, по мнению Медведева, «не нужны ни следствие, ни суд». Таких людей Медведев предлагает не пускать в Россию до конца их дней и отрезать от источников доходов в стране.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...