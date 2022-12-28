В Кремле объяснили слова Медведева о «врагах народа»

Кремль: слова Медведева о «врагах народа» — его гражданская позиция

28 декабря 2022 в 15:10 Размер текста - 17 +

Песков отреагировал на свежий пост Медведева Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Кремле считают, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев проявил свою гражданскую позицию, назвав врагами общества тех, кто «ненавидит Россию», призывает к ее гибели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом посте в telegram-канале Медведева. «[В посте] речь идет о тех, кто нарушает наше законодательство. Естественно, те, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Сейчас достаточно эмоциональные моменты происходят, и многие проявляют свою гражданскую позицию. В том числе и Дмитрий Анатольевич», — пояснил Песков. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Для этого, по мнению Медведева, «не нужны ни следствие, ни суд». Таких людей Медведев предлагает не пускать в Россию до конца их дней и отрезать от источников доходов в стране.

В Кремле считают, что замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев проявил свою гражданскую позицию, назвав врагами общества тех, кто «ненавидит Россию», призывает к ее гибели. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о новом посте в telegram-канале Медведева. «[В посте] речь идет о тех, кто нарушает наше законодательство. Естественно, те, кто нарушает наши законы, должны нести за это ответственность. Сейчас достаточно эмоциональные моменты происходят, и многие проявляют свою гражданскую позицию. В том числе и Дмитрий Анатольевич», — пояснил Песков. Замглавы Совбеза РФ Дмитрий Медведев ранее призвал рассматривать тех, кто «ненавидит Россию, кто сбежал из нее, призывает к поражению и гибели страны», врагами общества, врагами государства. Для этого, по мнению Медведева, «не нужны ни следствие, ни суд». Таких людей Медведев предлагает не пускать в Россию до конца их дней и отрезать от источников доходов в стране.