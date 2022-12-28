Медведев призвал запретить уехавшим россиянам возвращаться в страну

28 декабря 2022 в 13:47 Размер текста - 17 +

Дмитрий Медведев призвал лишить доходов уехавших критиков СВО Фото: Владимир Андреев © URA.RU Нужно запретить въезд в Россию гражданам, которые уехали из страны и желают ей поражения. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли», — написал Медведев в своем telegram-канале . Он заявил, что речь идет о россиянах, которые желают стране поражения в спецоперации на Украине. Медведев назвал их врагами общества. По его словам, таким людям можно будет разрешить въезд, если они публично раскаются. «А в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — высказался он. Граждане, которые уехали из страны и продолжают работать удаленно в России, будут платить повышенные налоги. Они потеряют статус налогового резидента России через полгода, поэтому налоги возрастут с 13 до 30%, рассказал URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти обсуждают увеличение налогов для уехавших, передают «Дни.ру».

Нужно запретить въезд в Россию гражданам, которые уехали из страны и желают ей поражения. Такое заявление сделал зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. «Таких лиц не следует пускать обратно в Россию до конца их дней. Их нужно полностью отрезать от источников доходов в нашей стране, в чем бы они ни состояли», — написал Медведев в своем telegram-канале. Он заявил, что речь идет о россиянах, которые желают стране поражения в спецоперации на Украине. Медведев назвал их врагами общества. По его словам, таким людям можно будет разрешить въезд, если они публично раскаются. «А в подобающих случаях — только через амнистию или помилование. Хотя лучше бы им не возвращаться», — высказался он. Граждане, которые уехали из страны и продолжают работать удаленно в России, будут платить повышенные налоги. Они потеряют статус налогового резидента России через полгода, поэтому налоги возрастут с 13 до 30%, рассказал URA.RU член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Федоров. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что власти обсуждают увеличение налогов для уехавших, передают «Дни.ру».