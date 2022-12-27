27 декабря 2022

Судебный пристав спас курганца из пожара

© Служба новостей «URA.RU»
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День ВДВ. Курган , приставы, фссп, федеральная служба судебных приставов
Судебный пристав потушил пожар в общежитии и спас мужчину Фото:

В Кургане судебный пристав Дмитрий Лебедев, находясь на посту в здании на Дзержинского 54А, спас мужчину из пожара. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.

«Через несколько часов после начала рабочего дня, в момент, когда в здании находилось большое число граждан, сработала охранно-пожарная сигнализация. Судебный пристав с помощью автоматизированного пульта установил, что задымление произошло в другой части дома, которая не относится к службе судебных приставов. Он оперативно поднялся на четвертый этаж и самостоятельно ликвидировал возгорание», — говорится в сообщении. После этого пристав вызвал полицию и вернулся на свой пост.

Пожар произошел в общежитии, которое делит здание с судебными приставами. Возгорание было в комнате одного из жильцов, который уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. Благодаря оперативным действиям Лебедева удалось избежать трагедии. В пресс-службе УФССП региона отметили, что их сотрудники регулярно отрабатывают действия в случае ЧП, поэтому их пристав был готов к такой ситуации.

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В Кургане судебный пристав Дмитрий Лебедев, находясь на посту в здании на Дзержинского 54А, спас мужчину из пожара. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области. «Через несколько часов после начала рабочего дня, в момент, когда в здании находилось большое число граждан, сработала охранно-пожарная сигнализация. Судебный пристав с помощью автоматизированного пульта установил, что задымление произошло в другой части дома, которая не относится к службе судебных приставов. Он оперативно поднялся на четвертый этаж и самостоятельно ликвидировал возгорание», — говорится в сообщении. После этого пристав вызвал полицию и вернулся на свой пост. Пожар произошел в общежитии, которое делит здание с судебными приставами. Возгорание было в комнате одного из жильцов, который уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. Благодаря оперативным действиям Лебедева удалось избежать трагедии. В пресс-службе УФССП региона отметили, что их сотрудники регулярно отрабатывают действия в случае ЧП, поэтому их пристав был готов к такой ситуации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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