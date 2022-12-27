Судебный пристав спас курганца из пожара

Судебный пристав потушил пожар в общежитии и спас мужчину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане судебный пристав Дмитрий Лебедев, находясь на посту в здании на Дзержинского 54А, спас мужчину из пожара. Об этом сообщается на сайте УФССП России по Курганской области.

«Через несколько часов после начала рабочего дня, в момент, когда в здании находилось большое число граждан, сработала охранно-пожарная сигнализация. Судебный пристав с помощью автоматизированного пульта установил, что задымление произошло в другой части дома, которая не относится к службе судебных приставов. Он оперативно поднялся на четвертый этаж и самостоятельно ликвидировал возгорание», — говорится в сообщении. После этого пристав вызвал полицию и вернулся на свой пост.

Пожар произошел в общежитии, которое делит здание с судебными приставами. Возгорание было в комнате одного из жильцов, который уснул в состоянии алкогольного опьянения с непотушенной сигаретой. Благодаря оперативным действиям Лебедева удалось избежать трагедии. В пресс-службе УФССП региона отметили, что их сотрудники регулярно отрабатывают действия в случае ЧП, поэтому их пристав был готов к такой ситуации.