27 декабря 2022

Суд засекретил дело екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих детей. Фото

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Суд по мере пресечения матери, которая убила троих детей. Екатеринбург
Суд согласился с ходатайством следствия Фото:
новость из сюжета
В Екатеринбурге мать убила троих своих детей

Ленинский суд Екатеринбурга закрыл заседание по делу екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Поводом для такого решения послужило ходатайство следователя о закрытии заседания для неразглашения тайны следствия.

«Следователь ходатайствует о закрытии для неразглашении тайны следствия. Удовлетворили и всех журналистов вывели из зала суда», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий.

В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города.

Обвиняемая отказалась от адвоката и собирается выступать сама

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Ленинский суд Екатеринбурга закрыл заседание по делу екатеринбурженки, обвиняемой в убийстве троих своих детей. Поводом для такого решения послужило ходатайство следователя о закрытии заседания для неразглашения тайны следствия. «Следователь ходатайствует о закрытии для неразглашении тайны следствия. Удовлетворили и всех журналистов вывели из зала суда», — сообщает корреспондент URA.RU с места событий. В Екатеринбурге 26 декабря в одной из квартир жилого комплекса «Бажовский» были найдены трупы трех детей: двух мальчиков 15 и 10 лет, а также шестимесячной девочки. В их убийстве обвиняется мать погибших — 37-летняя жительница города.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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