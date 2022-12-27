В пермскую сеть магазинов набирают продавцов-кассиров без опыта работы

Пермская сеть магазинов разливного пива набирает продавцов-кассиров в разные точки города. В объявлении указано, что опыт работы не нужен.
«В сеть магазинов „ХмельСолод“ требуются продавцы-кассиры в Мотовилихинский, Индустриальный, Кировский районы и микрорайон Пролетарский. Опыт работы не требуется», — указано в объявлении на странице сети магазинов в соцсети «ВКонтакте».
Будущим работникам предлагают полную занятость и гибкий график. Зарплату обещают от 30 тысяч рублей в месяц. Нужно ли иметь какое-то образование — не указывают.
Ранее URA.RU сообщало, что в Перми ищут желающих стать дезинфектором-дезинсектором и травить крыс. Зарплату называют до 100 тысяч рублей в месяц.
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