Пермякам предлагают за 100 тысяч рублей травить в квартирах крыс

Необходимые для травли грызунов препараты и оборудование предоставляет работодатель Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жителям Перми предлагают присмотреться к вакансии дезинфектора-дезинсектора с заработной платой до 100 тысяч рублей в месяц. Характер работы — разъездной, с трудоустройством по официальному договору. Об этом сообщается в описании вакансии, опубликованной в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Обязанности: проведение дератизационных, дезинсекционных работ на государственных, коммерческих и прочих объектах, согласно графику проведения работ, в основном работа в жилых квартирах. Можно без опыта — всему обучим. Все необходимые препараты и оборудование предоставляются компанией», — говорится в объявлении.

Уточняется, что уровень заработной платы зависит от объема выполненных работ, выплаты производятся еженедельно. Обязательное условие — материальная ответственность работника за выданное в его распоряжение оборудование.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет подрядчиков для обработки помещений от насекомых и грызунов администрация Верхне-Курьинского геронтологического центра. Также учреждение объявило аукцион по оказанию услуг на профилактические мероприятия по защите от COVID-19.