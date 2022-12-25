25 декабря 2022
24 декабря 2022

Пермякам предлагают за 100 тысяч рублей травить в квартирах крыс

© Служба новостей «URA.RU»
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Крыса. Символ 2020 года. Челябинск, домашнее животное, мышь, крыса, символ 2020 года
Необходимые для травли грызунов препараты и оборудование предоставляет работодатель Фото:

Жителям Перми предлагают присмотреться к вакансии дезинфектора-дезинсектора с заработной платой до 100 тысяч рублей в месяц. Характер работы — разъездной, с трудоустройством по официальному договору. Об этом сообщается в описании вакансии, опубликованной в популярном сервисе бесплатных объявлений.

«Обязанности: проведение дератизационных, дезинсекционных работ на государственных, коммерческих и прочих объектах, согласно графику проведения работ, в основном работа в жилых квартирах. Можно без опыта — всему обучим. Все необходимые препараты и оборудование предоставляются компанией», — говорится в объявлении.

Уточняется, что уровень заработной платы зависит от объема выполненных работ, выплаты производятся еженедельно. Обязательное условие — материальная ответственность работника за выданное в его распоряжение оборудование.

Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет подрядчиков для обработки помещений от насекомых и грызунов администрация Верхне-Курьинского геронтологического центра. Также учреждение объявило аукцион по оказанию услуг на профилактические мероприятия по защите от COVID-19.

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Жителям Перми предлагают присмотреться к вакансии дезинфектора-дезинсектора с заработной платой до 100 тысяч рублей в месяц. Характер работы — разъездной, с трудоустройством по официальному договору. Об этом сообщается в описании вакансии, опубликованной в популярном сервисе бесплатных объявлений. «Обязанности: проведение дератизационных, дезинсекционных работ на государственных, коммерческих и прочих объектах, согласно графику проведения работ, в основном работа в жилых квартирах. Можно без опыта — всему обучим. Все необходимые препараты и оборудование предоставляются компанией», — говорится в объявлении. Уточняется, что уровень заработной платы зависит от объема выполненных работ, выплаты производятся еженедельно. Обязательное условие — материальная ответственность работника за выданное в его распоряжение оборудование. Ранее URA.RU рассказывало, что в Перми ищет подрядчиков для обработки помещений от насекомых и грызунов администрация Верхне-Курьинского геронтологического центра. Также учреждение объявило аукцион по оказанию услуг на профилактические мероприятия по защите от COVID-19.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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