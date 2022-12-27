27 декабря 2022

Легендарная пермская фабрика выпустила новогоднюю коллекцию. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Главную елку Екатеринбурга привезли на Площадь 1905 года, дед мороз
Новогодний ассортимент носков ограничен по количеству Фото:

Пермский бренд с 80-летней историей — Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика выпустила лимитированную коллекцию носков с рисунками, посвященными Новому году. Об этом сообщили в соцсетях фабрики.

«Мы принимаем участие в ярмарке в ТЦ „Спешилов“ по 29 декабря с 10 до 21 часа. Успейте приобрести те самые лысьвенские носки! В наличии есть ограниченное количество носков с Новогодним дизайном», — указано в посте группы «Лысьвенская Фабрика» в соцсети ВКонтакте.

На носках разных цветов изображены нарядные елочки, снежинки и другие атрибуты праздника. Есть сформированные подарочные наборы, где тематические носки сложены вместе с однотонными, подходящими по цвету.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская торговая сеть «Семья», которую экс-губернатор края Олег Чиркунов продал федеральной сети «Лента», закупила крупную партию носков лысьвенской фабрики. Весной они продавались по 39 рублей за пару.

Носки с новогодним дизайном скомбинированы с однотонными носками в подарочных наборах. Набор стоит 290 рублей

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Пермский бренд с 80-летней историей — Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика выпустила лимитированную коллекцию носков с рисунками, посвященными Новому году. Об этом сообщили в соцсетях фабрики. «Мы принимаем участие в ярмарке в ТЦ „Спешилов“ по 29 декабря с 10 до 21 часа. Успейте приобрести те самые лысьвенские носки! В наличии есть ограниченное количество носков с Новогодним дизайном», — указано в посте группы «Лысьвенская Фабрика» в соцсети ВКонтакте. На носках разных цветов изображены нарядные елочки, снежинки и другие атрибуты праздника. Есть сформированные подарочные наборы, где тематические носки сложены вместе с однотонными, подходящими по цвету. Ранее URA.RU рассказывало, что пермская торговая сеть «Семья», которую экс-губернатор края Олег Чиркунов продал федеральной сети «Лента», закупила крупную партию носков лысьвенской фабрики. Весной они продавались по 39 рублей за пару.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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