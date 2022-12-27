Новогодний ассортимент носков ограничен по количеству Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

Пермский бренд с 80-летней историей — Лысьвенская чулочно-перчаточная фабрика выпустила лимитированную коллекцию носков с рисунками, посвященными Новому году. Об этом сообщили в соцсетях фабрики.

«Мы принимаем участие в ярмарке в ТЦ „Спешилов“ по 29 декабря с 10 до 21 часа. Успейте приобрести те самые лысьвенские носки! В наличии есть ограниченное количество носков с Новогодним дизайном», — указано в посте группы «Лысьвенская Фабрика» в соцсети ВКонтакте.

На носках разных цветов изображены нарядные елочки, снежинки и другие атрибуты праздника. Есть сформированные подарочные наборы, где тематические носки сложены вместе с однотонными, подходящими по цвету.

Ранее URA.RU рассказывало, что пермская торговая сеть «Семья», которую экс-губернатор края Олег Чиркунов продал федеральной сети «Лента», закупила крупную партию носков лысьвенской фабрики. Весной они продавались по 39 рублей за пару.