Путин закрепил права россиян, которые хотят получать пенсию не от государства

Путин подписал законы о гарантиях прав участников добровольных пенсионных программ

28 декабря 2022 в 16:24 Размер текста - 17 +

Владимир Путин подписал закон о негосударственных пенсионных фондах Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Пенсионная реформа в России Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание гарантий прав участников негосударственных пенсионных фондов. Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации. «[Негосударственный пенсионный] фонд обязан осуществлять проверку необходимости гарантийного восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств и гарантийное восполнение резервов покрытия пенсионных обязательств», — говорится в подписанном Путиным законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает создание системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на базе Агентства по страхованию. Она должна защитить права граждан, получающих негосударственную пенсию. Так, закон, подписанный Путиным, устанавливает гарантийный случай — банкротство НПФ или аннулирование его лицензии. В таких случаях гражданам, участвующим в системе, полагается выплата за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Он, в свою очередь, формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников. Ранее URA.RU рассказало, что изменится для россиян, участвующих в государственной пенсионной программе, с 1 января. В изменения входит и индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров — их поднимут на 4,8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание гарантий прав участников негосударственных пенсионных фондов. Соответствующий указ президента опубликован на сайте правовой информации. «[Негосударственный пенсионный] фонд обязан осуществлять проверку необходимости гарантийного восполнения резервов покрытия пенсионных обязательств и гарантийное восполнение резервов покрытия пенсионных обязательств», — говорится в подписанном Путиным законе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации. Документ предусматривает создание системы гарантирования прав участников негосударственных пенсионных фондов (НПФ) на базе Агентства по страхованию. Она должна защитить права граждан, получающих негосударственную пенсию. Так, закон, подписанный Путиным, устанавливает гарантийный случай — банкротство НПФ или аннулирование его лицензии. В таких случаях гражданам, участвующим в системе, полагается выплата за счет средств фонда гарантирования пенсионных резервов. Он, в свою очередь, формируется за счет ежегодных гарантийных взносов НПФ и других источников. Ранее URA.RU рассказало, что изменится для россиян, участвующих в государственной пенсионной программе, с 1 января. В изменения входит и индексация пенсий по старости для неработающих пенсионеров — их поднимут на 4,8%.