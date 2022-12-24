Что изменится для пенсионеров в 2023 году: главное о выплатах

С 1 января Пенсионный фонд России (ПФР) перестанет существовать как самостоятельная организация. Он войдет в состав Социального фонда вместе с Фондом соцстрахования. URA.RU приводит информацию о том, какие изменения в выплатах ждут пенсионеров с 1 января 2023 года.
Все выплаты, услуги и обязательства Пенсионного фонда останутся прежними, несмотря на его объединение с Фондом социального страхования, сообщается на сайте ПФР. Объединение двух структур направлено лишь на повышение качества обслуживания и снижение административной нагрузки на бизнес, заверили сотрудники ПФР.
Пенсионеры будут получать выплаты в прежние сроки. По всем вопросам они смогут обращаться в прежние места. Для продолжения выплат пенсий не нужно заново предоставлять необходимые документы.
Все накопленные пенсионные коэффициенты граждан сохранятся. Они будут по-прежнему реализовываться при выходе на пенсию и конвертироваться в выплаты.
Будет сохранен и личный кабинет граждан в ПФР. А все необходимые услуги, связанные с выплатами пенсий можно, как и раньше, получить через портал «Госуслуги».
Пенсии неработающих пенсионеров по старости проиндексируют с 1 января на 4,8%. Их средний размер увеличится до 21 864 рублей, отметили в пресс-службе Минтруда России.
С 1 января начнет свою работу сайт Соцфонда России, который будет включать самую актуальную информацию для всех получателей услуг. В фонде пообещали в будущем создать возможность получать еще больше услуг онлайн, без обращения в ПФР.
В 2023 году россияне начнут получать уведомления от Соцфонда России, в которых они смогут оценить свои пенсионные права. В них будут указаны страховой стаж, количество заработанных на данный момент пенсионных коэффициентов, а также общая сумма пенсии, высчитанная из этих показателей. В 2022 году такие сообщения от ПФР получили 23 миллиона граждан.
Выйти на пенсию в 2023 году смогут те, кто выходят на нее досрочно, а также те, кто еще себе ее не оформил. В число таких граждан попадают работники вредных и опасных производств, жители Крайнего Севера, работники культуры, образования и здравоохранения, многодетные матери, а также россияне с длительным трудовым стажем.
Необходимый трудовой стаж в 2023 году увеличится до 14 лет. Пенсионные баллы составят 25,8, увеличившись больше, чем на два балла по сравнению с 2022 годом.
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С 1 января Пенсионный фонд России (ПФР) перестанет существовать как самостоятельная организация. Он войдет в состав Социального фонда вместе с Фондом соцстрахования. URA.RU приводит информацию о том, какие изменения в выплатах ждут пенсионеров с 1 января 2023 года. Необходимый трудовой стаж в 2023 году увеличится до 14 лет. Пенсионные баллы составят 25,8, увеличившись больше, чем на два балла по сравнению с 2022 годом.