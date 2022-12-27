У Росприроднадзора появились вопросы к дочке «ЛУКОЙЛа» из-за нефтяных отходов в ХМАО

28 декабря 2022 в 18:34 Размер текста - 17 +

Росприроднадзор провел проверку на объектах ЛУКОЙЛа в ХМАО Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Северо-Уральское управление Росприроднадзора обнаружило нарушение природоохранного законодательства на Северо-Даниловском месторождении, где добывает нефть компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Сотрудники ведомства не нашли площадку для размещения отходов бурения, которая по документам должна быть там оборудована. «В адрес Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора от отдела разрешительной деятельности поступила служебная записка. В документе указано, что подразделение провело анализ объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), и лицензий на них. По результатам анализа выявили, что „Лукойл-Западная Сибирь“ владеет лицензией на эксплуатацию шламонакопителя на Северо-Даниловском лицензионном участке (район куста 101), однако в местах осуществления деятельности хранилище отсутствует», — написано в публичном паспорте проверки, который размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Чиновники ведомства потребовали у нефтяников устранить нарушение. Редакцией URA.RU в пресс-службу «ЛУКОЙЛа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО одним из самых загрязненных регионов России. Она учитывала размер вреда, нанесенного природе в 2020—2022 годах. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Северо-Уральское управление Росприроднадзора обнаружило нарушение природоохранного законодательства на Северо-Даниловском месторождении, где добывает нефть компания «ЛУКОЙЛ-Западная Сибирь». Сотрудники ведомства не нашли площадку для размещения отходов бурения, которая по документам должна быть там оборудована. «В адрес Северо-Уральского межрегионального управления Росприроднадзора от отдела разрешительной деятельности поступила служебная записка. В документе указано, что подразделение провело анализ объектов размещения отходов, включенных в государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО), и лицензий на них. По результатам анализа выявили, что „Лукойл-Западная Сибирь“ владеет лицензией на эксплуатацию шламонакопителя на Северо-Даниловском лицензионном участке (район куста 101), однако в местах осуществления деятельности хранилище отсутствует», — написано в публичном паспорте проверки, который размещен на сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Чиновники ведомства потребовали у нефтяников устранить нарушение. Редакцией URA.RU в пресс-службу «ЛУКОЙЛа» был отправлен запрос. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU писало, что глава Росприроднадзора Светлана Радионова назвала ХМАО одним из самых загрязненных регионов России. Она учитывала размер вреда, нанесенного природе в 2020—2022 годах.