Общественники пожаловались Путину на Инстасамку

Организация «Отцы России» попросила президента Путина запретить концерты Инстасамки

«Отцы России» попросили Путина отменить концерты тюменской исполнительницы Инстасамки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Представители общественного движения «Отцы России» объявили войну тюменской исполнительнице Инстасамке, обратившись в силовые структуры с требованием отменить концерты звезды. Общественники обратились даже к президенту Владимиру Путину. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«Прошу запретить концерты певицы Дарьи Евгеньевны Зотеевой (Инстасамки), на которых она демонстрирует аморальный и неподобающий для общества образ жизни. Основной задачей этих „артистов“ является полное моральное и нравственное растление наших детей. Все тексты их „песен“ пропитаны ядовитой пропагандой насилия, сексуального разврата, употребления алкоголя и наркотических веществ. Что происходит? Это что, попытка неких сил (зла) взять реванш, причинив как можно больший ущерб стране?» — приводит цитату члена правления «Отцов России» Андрея Згонникова Mash.

По информации Mash, письма отправлены в следственный комитет, прокуратуру и ФСБ. Ответы на них ожидаются.

Инстасамка (Дарья Зотеева) родилась в Тобольске Тюменской области. Ранее URA.RU сообщало, что звезда вошла в черный список Украины. Туда попадают российские политики или звезды, поддерживающие спецоперацию на Украине.