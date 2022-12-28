Курганский губернатор Шумков оказался внизу нацрейтинга глав регионов

Глава Курганской области Вадим Шумков на 62 месте в нацрейтинге губернаторов

29 декабря 2022 в 01:04 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков вошел в последнюю — третью группу рейтинга губернаторов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава Курганской области Вадим Шумков занял 62 место в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2022 года. Он оказался в так называемой «третьей группе рейтинга», соседствуя с главами Кировской области и республики Адыгея. Результаты исследования опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Они были сформированы на основе данных анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. «Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2022 год. Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано в публикации. Эксперты рассматривали рабочую повестку губернаторов, безопасность жизни населения, реализацию мер соцподдерки и множество других критериев. Из уральских губернаторов выше всего в рейтинге — на 9 позиции — глава Свердловской области Евгений Куйвашев. На 11 месте — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, у Алексея Текслера, главы Челябинской области, 13 место, у губернатора Тюменской области Александра Моора — 17 место, а губернатор Югры Наталья Комарова в рейтинге на 42 позиции.

Глава Курганской области Вадим Шумков занял 62 место в национальном рейтинге губернаторов по итогам 2022 года. Он оказался в так называемой «третьей группе рейтинга», соседствуя с главами Кировской области и республики Адыгея. Результаты исследования опубликовал центр информационных коммуникаций «Рейтинг». Они были сформированы на основе данных анкетирования и опросов представителей экспертного сообщества. «Объектом исследования являются руководители субъектов Российской Федерации. Хронологические рамки рейтинга охватывают весь 2022 год. Результаты „Национального рейтинга“ получены на основании заочного анкетирования, заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества», — указано в публикации. Эксперты рассматривали рабочую повестку губернаторов, безопасность жизни населения, реализацию мер соцподдерки и множество других критериев. Из уральских губернаторов выше всего в рейтинге — на 9 позиции — глава Свердловской области Евгений Куйвашев. На 11 месте — губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов, у Алексея Текслера, главы Челябинской области, 13 место, у губернатора Тюменской области Александра Моора — 17 место, а губернатор Югры Наталья Комарова в рейтинге на 42 позиции.