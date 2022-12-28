Генерал Гурулев заявил о новом плане Суровикина из-за намерений Зеленского

29 декабря 2022 в 03:33 Размер текста - 17 +

В Госдуме призвали не воспринимать серьезно заявления Владимира Зеленского о СВО Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях вернуться к границам 1991-го года не нужно воспринимать серьезно, по всей вероятности, командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин эту тему прорабатывает. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Зеленский сидит под коксом, его не надо серьезно воспринимать. Если он говорит что, собрался выходить на границы 1991-го года, то не надо это серьезно воспринимать, он это декларирует для внутренней аудитории, для поддержания боевого духа. Но есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Я уверен, что командующий спецоперацией [Сергей Суровикин] эту тему прорабатывает», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Про его мнению, в настоящее время, ВСУ не способны вернуть границы 1991-го года, «даже прорвать на каком-то участке оборону, дальше продвигаться. Нет того боевого потенциала, нет ресурса». По его словам, несмотря на военную помощь союзников Киева, у них есть проблемы с HIMARS, беспилотниками, со средствами разведки. При этом он считает, что «недооценивать противника не надо», они будут пытаться наступать вопреки целесообразности. Ранее Зеленский заявил, что возвращение к границам 1991-го года является единственным способом завершения спецоперации на Украине, сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе СВО российская сторона защищает свои национальные интересы. Он подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, пишет телеканал 360. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заявления президента Украины Владимира Зеленского о намерениях вернуться к границам 1991-го года не нужно воспринимать серьезно, по всей вероятности, командующий Объединенной группировкой войск Сергей Суровикин эту тему прорабатывает. Об этом заявил член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Зеленский сидит под коксом, его не надо серьезно воспринимать. Если он говорит что, собрался выходить на границы 1991-го года, то не надо это серьезно воспринимать, он это декларирует для внутренней аудитории, для поддержания боевого духа. Но есть несколько моментов, на которые надо обратить внимание. Я уверен, что командующий спецоперацией [Сергей Суровикин] эту тему прорабатывает», — написал Гурулев в своем telegram-канале. Про его мнению, в настоящее время, ВСУ не способны вернуть границы 1991-го года, «даже прорвать на каком-то участке оборону, дальше продвигаться. Нет того боевого потенциала, нет ресурса». По его словам, несмотря на военную помощь союзников Киева, у них есть проблемы с HIMARS, беспилотниками, со средствами разведки. При этом он считает, что «недооценивать противника не надо», они будут пытаться наступать вопреки целесообразности. Ранее Зеленский заявил, что возвращение к границам 1991-го года является единственным способом завершения спецоперации на Украине, сообщает RT. Россия с 24 февраля проводит спецоперацию на Украине по защите жителей Донбасса. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что в ходе СВО российская сторона защищает свои национальные интересы. Он подчеркивал, что страна сейчас действует в правильном направлении, пишет телеканал 360.