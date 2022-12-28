Курганские власти в первую очередь дадут денег на патриотические проекты

Патриотические проекты — приоритет на получение денег из бюджета Кургана

29 декабря 2022 в 06:50 Размер текста - 17 +

Патриотизм и «укрепление народного единства» — приоритетные темы у курганских властей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Прежде всего претендовать на получение гранта от властей Кургана смогут патриотические проекты, направленные на укрепление единства российского народа. Об этом сообщается на сайте мэрии. Исходя из постановления главы города, финансировать общественные инициативы в следующем году будут по 5-ти направлениям. «Утверждены приоритетные направления предоставления грантов Главы Кургана в 2023 году. Поддержка инициатив, направленных на сохранение военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа; инициатив, направленных на интеграцию и соцподдержку граждан третьего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья; инициатив, направленных на формирование здорового образа жизни», — указано на сайте администрации. Также получить финансовую поддержку смогут проекты в сферах ТОС (территориального общественное самоуправление) и научно-технического развития. Деньги на реализацию идей выделят из городского бюджета.

Прежде всего претендовать на получение гранта от властей Кургана смогут патриотические проекты, направленные на укрепление единства российского народа. Об этом сообщается на сайте мэрии. Исходя из постановления главы города, финансировать общественные инициативы в следующем году будут по 5-ти направлениям. «Утверждены приоритетные направления предоставления грантов Главы Кургана в 2023 году. Поддержка инициатив, направленных на сохранение военно-исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа; инициатив, направленных на интеграцию и соцподдержку граждан третьего возраста и граждан с ограниченными возможностями здоровья; инициатив, направленных на формирование здорового образа жизни», — указано на сайте администрации. Также получить финансовую поддержку смогут проекты в сферах ТОС (территориального общественное самоуправление) и научно-технического развития. Деньги на реализацию идей выделят из городского бюджета.